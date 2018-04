Gestion du foncier industriel

Une journée d’étude régionale sur la «publicité foncière et l’investissement industriel», a été organisée jeudi dernier, à l’hôtel Sheraton d’Oran. Cette rencontre, la première du genre jamais organisée dans la capitale de l’Ouest, a été initiée explique-t-on par «le club des entrepreneurs et investisseurs d’Oran», en partenariat avec la Direction de la conservation foncière et du cadastre. Abordant la sensible question de la numérisation des documents permettant de créer une base de données pour un futur «centre national de traitement de l’information foncière», le directeur de la Conservation foncière M. Arzani Farid, a mis l’accent sur le travail et les efforts qui restent à accomplir pour moderniser, sinon remettre à niveau, le système de gestion et d’exploitation des données de la conservation foncière à travers notamment l’opération d’informatisation et de numérisation de tous les documents qui a été rappelons-le, lancée en 2016. Une opération qui risque fort de s’éterniser, quand on sait que le matériel de numérisation, les scanners, sont toujours «en cours d’acquisition…» Par ailleurs, compte tenu des fortes résistances au changement dans les procédures de gestion des affaires liées aux propriétés, aux droits des propriétaires, et à la publicité foncière, la modernisation par informatisation des données, ne se fera certainement pas du jour au lendemain. Et selon un participant à cette journée sur la publicité foncière, ce qui a retenu le plus d’attention, fut l’intervention du Wali d’Oran Mouloud Chérifi, qui a tenu à rassurer le «club des entrepreneurs et investisseurs d’Oran» sur la disponibilité du foncier industriel nécessaire à répondre à «plus de 500 demandes actuellement en instance dans différents secteurs». Et d’ajouter ironiquement «…leur seule préoccupation est loin d’être l’informatisation des dossiers, mais plutôt l’état d’avancement de leur demande de terrain… «J’ai déposé depuis plus d’un an, un dossier d’investissement pour la réalisation d’un grand Hôtel touristique proche du futur stade olympique, mais à ce jour, on me répond verbalement et évasivement que l’assiette foncière demandée, serait déjà attribuée à un projet d’infrastructure publique qui en réalité n’existe pas… sauf sur un très vieux plan d’urbanisme aujourd’hui dépassé, qui ne sert à rien et que l’on ressort juste pour justifier des refus d’attribution de parcelles foncières…». Sans préjuger de la crédibilité et de la bonne foi de cet opérateur en colère, on ne peut surtout que s’interroger sur le manque d’engouement, d’intéressement voire d’implication des investisseurs potentiels dans les efforts indéniables menés par les pouvoirs publics dans le cadre de l’aménagement et mise à disposition de nouvelles zones industrielles.

Par S.Benali