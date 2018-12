Gestion du parc omnisports de la Wilaya

Il y a trois semaines, un quotidien de la presse nationale titrait dans sa rubrique sportive: «L’Opow d’Oran, est à bord de l’asphyxie». L’article, citant le responsable de l’office, Lahmer Boumediene, signale que l’Office chargé de la gestion des infrastructures sportives de la wilaya d’Oran, «cumule aujourd’hui un volume de dettes qui atteint les 2,5 milliards de centimes». Et ses recettes, indique la même source, «ne cessent de se réduire de manière constante». Une situation financière désastreuse qui est expliquée notamment par l’arrêt ou la fermeture de plusieurs infrastructures sportives à travers la Wilaya. « Une situation, explique le Directeur de l’OPOW au journaliste du «Courrier d’Algérie», qui se répercute sur les travailleurs de l’Opow car, la direction de l’organisme trouve du mal à honorer ses engagements en matière de salaires». On sait que l’Opow d’Oran est composé de plusieurs infrastructures sportives assurant jusque-là ses principales sources de financement dont le stade Ahmed Zababa, le Palais des sports, la piscine olympique de M’Dina J’Dida et celles de Oued Tlélat et Gdyel. Commentant ce sujet autour de leur café matinal, les «mauvaises langues» locales ne se sont pas privées de rappeler l’histoire de la gestion des infrastructures sportives oranaises, tout en dénonçant vivement les dysfonctionnements et le laxisme outrancier et, selon eux, les multiples dérives qui ne cessent de gangrener ce secteur. Un ancien Maire d’Oran, en retraite, rappelle que le déficit de l’OPOW date de plusieurs décennies. «… Après la direction de l’OPOW par Midas Djilali au début des années 2000, puis son remplacement par Amour Abdelkader, ancien athlète de performance qui dirigeait le CREPS d’Aïn El Turck; on a nommé en 2013 l’actuel directeur Lahmer Boumediene, choisi par le DJS d’Oran car il était chef de bureau chargé du sport scolaire…». Évoquant et critiquant, à tort ou à raison, le profil des uns et les trajectoires des autres dans cette valse de responsables désignés à la tête de l’OPOW, les mauvaises langues attitrées, se demandent notamment pourquoi «des dépenses occultes et douteuses sont effectuées par le gestionnaire de cet organisme alors qu’il déclare à la presse que l’OPOW est criblé de dettes». Un observateur de la scène locale, ajoute même que le responsable de l’OPOW effectuerait pas moins de 5 voyages en Espagne par mois, durant les jours ouvrables, sans être inquiété par sa hiérarchie…» Et de fil en aiguille, la rumeur enfle et les spéculations s’accumulent, des plus farfelues aux plus crédibles. Il est vrai, qu’à de très rares exceptions, les gestions successives du parc omnisports d’Oran ne reposent sur aucune forme de rigueur, de sérieux, ni encore moins de compétence permettant de sortir du marasme et de la régression. Tandis que les deux grands clubs de foot de la ville, le MCO et l’ASM, ne cessent de vivre les querelles de clans et les conflits internes pour le contrôle des commandes, les structures sportives de la cité sombrent dans le manque d’entretien, la dégradation et l’oubli,…premier signe avant la Mort.

Par S.Benali