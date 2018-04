<span style='text-decoration: underline;'>Prise en charge des personnes âgées </span>:<br><span style='color:red;'>Ghania Eddalia rappelle les efforts de l’Etat</span>

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia, a rappelé jeudi dernier à Oran, les efforts de l’Etat dans la prise en charge des personnes âgées lors d’une visite de travail et d’inspection intervenant à l’occasion de la célébration de la Journée nationale des personnes âgées.

Dans son allocution lors de la clôture d’une session de formation des directeurs des foyers pour personnes âgées, la ministre a expliqué que la constitution insiste sur l’importance de la protection de la famille et des personnes âgées, «leurs prises en charge est une obligation nationale pour qu’elles soient dans leur milieu familial et leur offrir un meilleur cadre de vie et une prise en charge psychologique et sociale adéquate dans le cadre de la concrétisation du programme du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika» dira-t-elle. La ministre a expliqué également, que son secteur «offre une prise en charge totale des personnes âgées sans familles ou se trouvant dans une situation sociale difficile à travers 33 foyers, notre objectif est d’offrir une ambiance familiale à elles soit grâce à une insertion dans leur milieu familial ou les mettant dans des familles d’accueil; ce qui permettra de leur offrir une stabilité psychologique.

Dans ce cadre, 136 personnes âgées, ont été réinsérées dans leurs familles l’année dernière et 76 ont été mises dans des familles d’accueil» précise-t-elle. La membre du Gouvernement lors de son intervention, a annoncé la mise en œuvre d’un nouveau plan d’action national favorisant la réinsertion familiale des personnes âgées. Elle a également exhorté les directeurs des foyers d’accueils, à ouvrir les portes de leurs établissements au monde extérieur pour faire connaître les activités de ces foyers et accueillir les familles, les bienfaiteurs et les associations.

A cela, s’ajoute la diversification des ateliers pédagogiques et les enrichir selon les besoins des personnes âgées et leurs états de santé. La Ministre a appelé également, les directeurs des foyers d’accueil à multiplier les sorties et les activités de divertissement et culturelles ainsi que la sensibilisation sur le rôle positif de la famille dans la prise en charge des personnes âgées.

Notons, que la ministre de solidarité a inauguré en marge de sa visite à Oran, un nouveau foyer pour personnes âgées «hommes» (FPA) dans la commune de Misserghin. La ministre s’est aussi enquise des conditions de prise en charge dans d’autres structures relevant de son secteur, dont «Dar Rahma» de Misserghin et deux établissements dédiés aux enfants handicapés mentaux et aux enfants assistés.

Au cours de sa visite de travail, elle s’est également rendue à la Maison de l’artisanat de «Haï Essabah» à la sortie Est d’Oran où se tient un Salon organisé par l’Agence nationale de gestion du micro crédit (ANGEM). En découvrant les différents stands, la ministre a encouragé les exposants venus présenter toutes sortes d’articles originaux dont des gaines orthopédiques, des produits alimentaires, vestimentaires et cosmétiques de composition naturelle.

Cette même manifestation, a permis aux organisateurs de rappeler que la wilaya d’Oran a bénéficié pour l’année en cours, de 1.200 micro crédits et de 400 formations ANGEM. De son côté, le responsable régional de l’Agence de développement social (ADS), a fait savoir qu’une enveloppe financière de plus de 1,3 milliard de DA, est consentie cette année pour la seule wilaya d’Oran et ce, au titre des aides dispensées via les différents dispositifs de son organisme au bénéfice de plus de 32.000 personnes.

Avant d’achever sa visite au FPA de «Haï Essalem», la ministre a présidé la cérémonie de lancement d’une caravane de solidarité, animée par les équipes de l’ADS. Cette caravane sillonnera une semaine durant, 64 communes de 5 wilayas (Oran, Relizane, Mascara, Chlef et Mostaganem) en vue de fournir des aides matérielles et une assistance médico-psychologique aux personnes âgées.

Fethi Mohamed