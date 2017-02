<span style='text-decoration: underline;'>Europa League/16es de finale (aller)</span>:<br><span style='color:red;'>Ghezzal et Hanni en lice avec leurs clubs aujourdhui</span>

Ghezzal et Hanni en lice avec leurs clubs aujourdhui

Europa League/16es de finale (aller) : Ghezzal et Hanni en lice avec leurs clubs aujourdhui

Deux internationaux algériens seront concernés avec leurs clubs respectifs par les 16es de finale aller de l’Europa League de football prévus jeudi.

L’Olympique Lyon (Ligue 1/France) où évolue l’ailier Rachid Ghezzal se déplacera aux Pays-Bas pour affronter AZ Alkmaar. Le joueur, dont les négociations pour la prolongation de son contrat sont toujours en stand-by, sera titularisé au sein d’une équipe qui traverse une mauvaise passe en championnat. Et pour cause, le club rhodanien devra trouver des ressources pour rebondir en compétition européenne après la surprenante défaite concédée le week-end dernier face à l’EA Guingamp (2-1). La formation belge d’Anderlecht de l’attaquant Sofiane Hanni devra faire face à la solide équipe russe de Zénith Saint-Pétersbourg. Très en verve, Hanni a signé dimanche son huitième but de la saison, lors de la victoire à domicile face à Zulte-Waregem (4-2) comptant pour la 26e journée du championnat. Le joueur algérien sera certainement l’une des clés de cette rencontre, au cours de laquelle Anderlecht sera appelé à l’emporter pour aborder la seconde manche en toute sérénité.