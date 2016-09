Le président de Tajamou Amal Aljazair (TAJ), Amar Ghoul, a réuni dans la matinée d’hier à Alger, le bureau politique de son parti. Ainsi, il a tenu à se défendre des accusations du ministre du Tourisme, Abdelouahab Nouri sur l’affaire Dounia parc.

En réponse à une question les déclarations du ministre du Tourisme lors de sa visite dans la wilaya de Tipaza le 25 août dernier, Amar Ghoul a tenu à clarifier la situation en rappelant d’abord la réponse du Premier ministre Abdelmalek Sellal qui avait clos le dossier de l’affaire Dounia parc. «Le Premier ministre avait clos le dossier de façon définitive» a-t-il dit avant de souligner «qu’il s’agissait d’une erreur qui a été commise par la société de gestion du parc et cela «ne dépend pas de notre responsabilité au ministère».

Amar Ghoul dira qu’«il n’y a pas d’affaire Dounia parc » tout en précisant que « sous ma responsabilité, nous n’avons rien attribué, ni signé ni donné le moindre mètre carré ou parcelle à quiconque ». Ainsi, l’ex-ministre du Tourisme a jeté la ball dans les camps de ses prédécesseurs à savoir Cherif Rahmani, Amara Benyounes, Dalila Boudjemaâ. D’ailleurs, le conférencier, se dit ignorant de cette affaire, « nous ne sommes pas au courant de ces permis d’exploitation que lorsque nous sommes sortis du gouvernement». Avec cette réponse, Amar Ghoul veut se blanchir et éviter à son parti l’échec durant les prochaines élections locales et législatives. D’ailleurs, il a indiqué lors d’une réponse à la presse que «TAJ est un parti respectable, donc, nous ne rentrerons pas dans les polémiques et nous ne rabaisseront pas à ce niveau de débat qui n’honore pas les institutions».

Il est à rappeler qu’Abdelouahab Nouri, ministre de l’Aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, avait soulevé en fin du mois d’août dernier, la fameuse affaire du projet du parc des Grands vents à Alger. Il avait dénoncé l’attribution de lots de terrain d’une superficie de 65 hectares à Dounia Parc (parc des Grands vents situé à l’ouest d’Alger), de «manière illégale et clandestine» et «sans la prise en compte des moindres conditions juridiques». Selon lui, parmi les 96 attributions, 40 concerneraient des fast-foods ou des restaurants. Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux Tayeb Louh, avait indiqué à la presse que dans l’article 32 du code de procédure pénale, le parquet général est tenu à activer l’action publiquement «immédiatement» dès réception d’une plainte liée au détournement de terres agricoles «quelle qu’en soit l’origine».

