<span style='text-decoration: underline;'>﻿Ligue 1 Mobilis/MC Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Ghrib limogé, Mouassa sur la sellette, un été mouvementé pour le «Doyen»</span>

Le MC Alger (Ligue 1 algérienne de football) est en train de vivre une période assez mouvementée durant cette intersaison avec le limogeage attendu du directeur général du club Omar Ghrib, alors que l’entraîneur de l’équipe Kamel Mouassa est plus que jamais sur la sellette, au moment où le MCA reste engagé en quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine prévus en septembre.

Comme il fallait s’y attendre, le Conseil d’administration (CA) du MCA est passé à l’action en annonçant dans la soirée de jeudi dernier le limogeage du très controversé Omar Ghrib, qui avait effectué son retour au Mouloudia en avril 2016 après avoir purgé une suspension de deux années et demie. Banni de toute activité en rapport avec le football après le scandale de la finale de la Coupe d’Algérie 2012-2013 face au voisin de l’USM Alger (défaite 1-0), Ghrib a été gracié par vote à main levée lors de l’assemblée générale de la Fédération algérienne de football (FAF). Le départ de Ghrib a divisé les supporters mouloudéens. Si certains ont salué cette décision en avançant l’argument du «changement radical pour le bien de l’équipe», d’autres n’ont pas approuvé ce limogeage qui intervient «à un moment crucial et en pleine intersaison», estimant que «la stabilité administrative est gage de toute réussite». Pour remplacer Ghrib, le nom de l’ancien joueur du club Kamel Kaci Saïd est cité dans les couloirs de la maison mouloudéenne, lui qui avait déjà occupé le poste de manager général en 2014 avec à la clé une Coupe d’Algérie remportée aux dépens de la JS Kabylie (0-0, aux t.a.b 5-4). Les responsables du CA ne sont pas prêts de s’arrêter là, puisqu’un éventuel limogeage du staff technique dirigé par Kamel Mouassa est évoqué avec insistance dans les rouages du «Doyen», en conséquence du départ de Ghrib qui voulait maintenir le natif de Guelma dans son poste. En parallèle à ces turbulences qui secouent le club de la capitale, les dirigeants, à leur tête le manager général Nacer Bouiche, poursuivent l’opération de recrutement en vue de la saison prochaine. Le MCA a engagé jusque-là les services de l’attaquant de l’USM Bel-Abbès Sofiane Balegh, qui s’est engagé jeudi dernier pour un bail de deux saisons. Plusieurs noms sont annoncés comme de potentielles recrues à l’image du milieu de terrain du NA Hussein-Dey Sofiane Bendebka ou encore du défenseur central de l’ES Sétif Ryad Keniche. Au cours du défunt exercice, le MCA a terminé à la deuxième place en championnat et s’est fait éliminer en demi-finales de la Coupe d’Algérie. Le club est toujours en course en Coupe de la Confédération africaine où il va affronter le Club Africain de Tunis en septembre prochain dans le cadre des quarts de finale. D’ici là, les supporters du MCA espèrent que cette période puisse passer sans «dommages collatéraux» sur l’avenir du club, qui aspire à retrouver sa place sur le plan continental.