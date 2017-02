<span style='text-decoration: underline;'>M. Zaalane Abdelghani, wali d’Oran au Forum des Citoyens de Ouest Tribune </span>:<br><span style='color:red;'>Grâce au président de la République, Oran a connu un développement certain</span>

«C’est grâce à l’attention particulière du président de la République qu’Oran s’est développée d’une manière fulgurante, a déclaré le wali d’Oran Abdelghani Zaalane lors du forum des citoyens d’Ouest Tribune tenu hier, à la salle de chefs d’Etat du Méridien.

Le logement

Dans son allocution d’ouverture de ce forum devenu traditionnel, désormais, le wali d’Oran a mis en avant les différents programmes de développement local initiés par le président de la République débutant par celui du logement jamais égalé depuis l’indépendance puisque tous les segments ont été pris en charge dont celui du vieux bâti qui menaçait la vie de milliers de familles. Pour la seule année 2016, quelque 4200 ont été relogées dans des habitations décentes avec toutes commodités nécessaires totalisant 11000 âmes si on prend en ligne de compte le taux national d’occupation par logement (TOL). A mon arrivée fin 2013 à Oran, j’étais consterné par la vétusté des immeubles du vieux bâti datant de l’époque coloniale et qui menaçait ruine a-t-il souligné. Et devant le danger que cela représentait pour la vie des occupants, obligation m’était faite de répondre à cette urgence en recensant tous les immeubles dans tous les secteurs urbains de la commune d’Oran et procéder à une vaste opération de relogement qui a mobilisé tous les agents et responsables publics dont les services de police à qui je rends un vibrant hommage a-t-il encore ajouté.

La deuxième dimension de cette problématique du logement et qui constituait une autre priorité, était l’éradication des bidonvilles qui ont proliféré d’une manière inquiétante constituant une hideuse ceinture de misère indigne d’une métropole comme Oran.

Mais, même si nous avons déployé d’immenses efforts en éradiquant les sites de Bab El Hamra, celui dit DNC, terrain Si Ali, de Cheklaoua, de Nakhil, du virage ou celui de Hayat Regency récemment, un goût d’inachevé est ressenti a-t-il déploré. Pour la simple raison qu’il reste encore à prendre en charge ceux de Ras El Ain et des Planteurs pour lesquels 2000 logements sont fin prêts pour la livraison. Notre satisfaction est, cependant, d’avoir récupéré quelque 40 hectares de terrains de haute valeur foncière, utilisés pour les besoins d’équipements publics et l’investissement.

Il fallait, en troisième lieu, s’occuper des sites non viabilisés et qui ne disposaient pas de commodités nécessaires à une vie décente a-t-il indiqué. Il citera le cas d’El-Hassi, Coca, Sidi El Bachir ou encore El Barki. Je n’aime pas les mots marginalisation et exclusion mais il faut l’avouer, les populations qui y résident avaient ce sentiment qu’il fallait bannir de leur langage a-t-il avoué car, on ne pouvait laisser des Algériens évoluer dans un tel environnement qui, en fin de compte, ne produit qu’un sentiment d’inégalité favorisant l’insécurité et la criminalité citant au passage la règle sociologique universelle de l’influence de l’environnement sur les individus. D’où le lancement de nombreuses opérations de réhabilitation et d’aménagements afin qu’Oran ne puisse avoir de face cachée au regard du développement d’autres quartiers devenus huppés grâce aux importants crédits consentis par l’Etat. Dans le même sillage, il développera sa vision de l’urbanisme et de l’équilibre zonal. Oran s’étendait et se développait vers l’est laissant derrière elle la zone ouest, à partir du quartier dit El-Hassi dans un état quasi-rural. Il fallait donc penser à l’urbaniser en créant un nouveau pôle urbain du côté de Misserghin d’une superficie totale de 1300 ha dont l’aménagement a été effectué par un plan d’occupation des sols prévoyant la réalisation entre autres, de 13000 logements dont la première pierre a été posée il y a dix jours et d’un grand centre commercial et de loisirs de 18 ha, un des plus importants d’Afrique.

La formule AADL qui a fait couler beaucoup d’encre, ne pouvait être occultée par le premier responsable de la wilaya de par son importance pour la classe moyenne de la population dont une grande partie patiente depuis quinze ans. Il rappellera que 28000 unités sont en cours de réalisation.

Investissement, le projet Peugeot est maintenu

Le deuxième axe dans son discours est l’investissement, non celui de la promotion immobilière qui demeure un investissement à peu de risque mais celui dit lourd et productif. Et à ce titre, il indiquera qu’Oran n’est plus seulement un pôle pétrochimique mais aussi sidérurgique et mécanique. La création de la zone économique de Béthioua a permis l’installation du Turc Tosyali qui emploie 1400 salariés pour atteindre les 5000 en décembre 2017 à la fin de réalisation du complexe intégré de sidérurgie. Pôle mécanique aussi, parce que Renault Algérie produit depuis novembre 2014, la marque Symbol sur le site de Tlélat qui accueillera la SPA Peugeot qui est toujours maintenu, répondant ainsi à Ouest Tribune qui l’a interpellé sur le sujet au regard du retard constaté dans sa concrétisation. Il précisera que le projet est maintenu et que le ministère de l’Industrie en charge du dossier, est en négociation avec son partenaire français et que c’est juste une question technique.

Le plan de circulation, il ne manque que l’application

Sollicité par Ouest Tribune quant à la problématique de la circulation automobile infernale qui caractérise la ville et les points noirs de congestion, il révèlera que le plan a été finalisé par les responsables de la commune et qu’il reste à appliquer en levant les obstacles l’entravant. Il indiquera qu’il nécessite la réalisation de trémies et d’échangeurs, de parkings à étages et un aménagement interne intra-muros comme l’élargissement de certaines voies comme le boulevard général Ferradou et à l’instar de celui de Bastier qui a rendu toute sa fluidité à la circulation en cet endroit.

Les préoccupations du Wali

Zaalane ne s’est pas gêné pour avouer que «son cauchemar» est le téléphérique et la nouvelle aérogare internationale qui connaissent des problèmes. Pour le premier, il se dit pressé de le voir en exploitation, car, il envisage de faire du Plateau du moulay Abdelkader sur les hauteurs ouest de la ville, un site touristique par excellence à l’instar de Lalla Setti de Tlemcen. L’aménagement du Plateau est pratiquement en voie de finalisation alors que les télécabines ne sont pas encore en service.

L’extension de l’aéroport dont les gros œuvres ont été achevés est au stade de la charpente avouant, au passage, sa non satisfaction quant au rythme imprégné.

Tourisme: 2 marinas pour Oran

En matière de tourisme et plus du Plateau de Moulay Abdelkader, 16000 lits viendront s’ajouter à ceux qui existent déjà et deux marinas de plaisance seront réalisées, l’une au complexe des Andalouses et l’autre sur la Nouvelle route du port dont la première tranche sera livrée incessamment et fera l’objet d’une visite du ministre concerné mardi prochain. Sans oublier l’école supérieure de tourisme dont la réception est prévue le mois de juin prochain.

Hakim Ghali

«Oran gagne doucement son statut de métropole» Pour une fois, une lecture intelligible a été faite sur l’ensemble des actions qui caractérisent la démarche des pouvoirs publics locaux, qui ambitionnent de hausser la wilaya d’Oran au rang de véritable métropole. En effet, lors du forum auquel était invité le wali d’Oran Mr Zaalane Abdelghani, celui-ci n’a pas mâché ses mots pour dire qu’Oran gagne doucement mais sûrement son statut de métropole à travers les réalisations opérées dans les différents domaines que sont l’habitat, le cadre de vie, l’investissement économique, l’emploi, les voies de communication et le loisir.

Des acquis, qui ont, non seulement transformé l’image d’Oran, mais ont fait surtout de cette wilaya, une métropole qui se respecte parmi les villes du bassin méditerranéen. Axant son allocution d’ouverture sur le logement et la lutte contre l’habitat précaire, le wali a cité l’important programme dont a bénéficié la wilaya sous les différentes formules, social compris.

Comme il a tenu à signaler le défi relevé en matière de lutte contre la bidonvilisation, par l’éradication de la ceinture de pauvreté, un enchainement de cabanes et de taudis qui cernaient la ville d’Oran. Il est vrai, qu’il fallait une action réfléchie, bien ordonnée pour arriver à bout du phénomène de la bidonvilisation. En fait, l’amélioration du cadre de vie en son ensemble par la pause d’une armature urbaine, a nécessité une stratégie lucide qui prenne en compte les besoins immédiats et ceux futurs de la population oranaise et éviter ainsi les erreurs du passé.

La récupération d’une importante réserve foncière, estimée par le wali à 1300 hectares, a permis certaines projections d’urbanisation telle le nouveau pôle urbain de Misserghin à l’Est d’Oran qui renforce l’armature urbaine d’Oran au côté du pôle Belgaid. Ce stick foncier, a permis également de pouvoir développer différents segments de l’investissement, notamment dans l’industrie sidérurgique à Bethioua, après celui pétrochimique à Arzew et la création de milliers d’emplois. L’industrie automobile ou alimentaire ne sont pas du reste, puisqu’après l’Usine Renault de Oued Tlélat, il est projeté l’implantation prochaine d’une usine Peugeot à Tafraoui.

Selon Mr Zaalane, ce ne sont pas moins de 17 zones d’activités qui ont été créées, ceci pour dire l’intérêt accordé à l’investissement à Oran. Il citera également les efforts fournis en termes de réalisations des équipements sportifs et de détente. Et bien sûr, il y a l’événement majeur qui retient l’attention de toute une population et les responsables de la ville, à savoir les jeux méditerranéens 2021 qu’abrite Oran.

Un événement auquel s’apprête toute une ville et qui la propulse déjà au rang des grandes cités urbaines. Le wali répondra aux questions de différents intervenants et à chaque occasion, il réitérera la volonté des pouvoirs publics à vouloir transformer l’image de la ville à travers les différentes réalisations, mais aussi par les actions entreprises dans les quartiers dits populaires, autrefois risqués et où toute une population souffrait de la marginalisation. Le but étant d’agir sur le vécu du quotidien du citoyen et ce, en lui offrant les meilleures conditions de vie dans son environnement immédiat. Karim Bennacef

Les axes d’un développement harmonieux Le forum des Citoyens a reçu ce samedi, M le wali d’Oran, Abdelghani Zaalane. L’occasion pour le premier responsable de revenir sur les grandes réalisations qu’a connues la deuxième capitale du pays et les innombrables projets qui sont déjà inscrits dans un proche avenir. M. Abdelghani Zaalane est revenu, dans sa toute première intervention, sur l’épineux dossier du logement qui a connu une accélération certaine et remarquée pendant ces trois dernières années où plusieurs chantiers et problématiques ont été affrontés de front, pour répondre aux attentes de plus en plus grandissantes des citoyens.

Les logements menaçant ruine, les logements sociaux, le relogement des habitants des bidonvilles, les différentes formules (AADL, LPP…) sont tous passés au stade actif de leur réalisation. Ainsi des milliers de familles qui, pendant de longues années, attendaient de voir se concrétiser leur plus grand rêve, ont pu enfin voir concrètement leur maison édifiée. Même ceux qui désespéraient ont été relogés dans les différents sites ouverts à cet effet. Une dynamique certaine qui s’est concrétisée sur le terrain, loin des promesses creuses et des lendemains qui déchantent. (Vous lirez les chiffres dans les articles de nos reporters).

Pragmatique comme à son accoutumée, M. le Wali a défini les méthodes et axes suivis qui ont permis de faire avancer les choses. Loin de tomber dans la totale satisfaction, le responsable de l’exécutif tiendra à rappeler que cette opération de relogement est loin d’être terminée. Et il citera à titre d’exemple le cas des Planteurs, dont l’opération reprendra incessamment. Et comme l’a si bien exprimé le wali, il s’agit de rompre cette ceinture de misère qui entoure Oran et balafre la ville. L’essentiel du travail devait être axé sur ce côté et le pari est en train d’être gagné, même si beaucoup n’y croyaient pas au tout début de cette extraordinaire mobilisation sans commune mesure avec ce qui s’est passé auparavant.

Le wali est ensuite longuement revenu sur les investissements engagés dans la wilaya d’Oran. Des investissements lourds qui sont allés de l’industrie automobile, au ciment en passant par la sidérurgie. Des usines imposantes ont vu le jour, dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant, avec différentes firmes internationales dans le cadre du 49/51.

Une relance industrielle, qui témoigne de la confiance dont jouit notre Algérie auprès des autres pays. Les efforts, dira le wali, consentis par le président de la République, pour assurer la paix et rendre notre pays attractif, ont permis ce bond inouï. Car il faut savoir que l’Algérie sera autosuffisante en rond à béton et pourra même en exporter dans un proche avenir. Il en est de même pour le ciment. Des projets qui permettent aussi de créer des milliers d’emplois et participent à lutter contre le chômage.

Un développement donc harmonieux qui a pris en considération tous les aspects qui répondront surtout aux attentes des citoyens et des jeunes en particulier, qui ont besoin de voir leur vie changer et vers le meilleur. Tout est fait pour qu’Oran soit ce grand pôle, qu’elle a dût toujours être. Le wali a tenu à rappeler que lors de la dernière réunion gouvernement- wali, l’investissement et l’industrialisation ont été la feuille de route principale, qui a guidé cette importante réunion. Désormais la marche à suivre a été clairement tracée et il s’agit aujourd’hui de mettre en pratique toutes les résolutions prises. A côté de cette dynamique, la wali n’a pas omis de relever qu’une grande œuvre de transformation du port d’Oran est déjà lancée, pour l’édification d’un nouveau quai, aux normes internationales, capable de suivre le rythme qui sera très soutenu une fois que ces usines tourneront à plein régime. Car le fond de toute la manœuvre est d’arriver, après l’autosuffisance, à pouvoir se tourner résolument vers l’exportation. Et pour ce, il faut qu’il y ait un port à la mesure de cette nouvelle conjoncture économique qu’est entrain de prendre l’Algérie.

Le wali a aussi énuméré d’autres projets industriels dans l’agro-alimentaire, lancés ou en voie de lancement. Il a cité entre autre l’usine de sucre à Tafraoui, celle des huiles, comme il annoncé que 17 nouvelles zones industrielles passeront en activité pour soutenir cet effort colossale de la relance de l’économie nationale. Par ailleurs, M. Abdelghani Zaalane à tenu à rappeler que le projet de l’usine Peugeot est en très bonne voie, et que les entraves, dont on parlait ici et là, sont pratiquement toutes levées.

Cette politique d’investissement dira le wali, a pour objectif principal de réduire la facture d’importation, et c’est pour cela que tout est dirigé pour produire ici, ce que nous avions l’habitude d’importer avec la devise forte. Un programme harmonieux donc, dans lequel Oran aura une place de choix pour contribuer, efficacement, à ce grand effort national, qui réduira de beaucoup la dépendance de notre pays de l’extérieur.

A côté de tout cela, le wali, est revenu sur la nécessité que devait avoir Oran, en ce qui concerne les grands pôles de commercialisation. Il apparaissait en effet aberrant pour une aussi grande ville, qui compte plus d’un millions et demi d’habitants, de ne pas avoir de grandes surfaces commerciales. Et c’est ainsi qu’une série, de ces centres, a vu le jour, à l’image d’Ardis, de l’Hyper et d’autres encore. Celui se trouvant sur la route de l’aéroport a repris les travaux après l’intervention rigoureuse de l’administration qui a mis les concernés devant leur responsabilité pour voir Es Senia Centre se concrétiser. Un autre grand centre, mais de plus grande envergure encore, est programmé au pôle de Misserghine, qui sera à lui seul une ville nouvelle où seront logés des milliers de personnes qui auront besoin d’espaces pareils.

Le wali est aussi revenu sur la nécessité de créer un cadre de vie des plus adéquats pour les Oranais, et à cet effet une vraie politique d’instauration d’espaces verts et de lieux de distraction a vu le jour dans cette grande ville. A limage du jardin méditerranéen et d’autres lieux encore, les habitants de la ville ont, aujourd’hui, des endroits sécurisés et apaisant dans lesquels les familles peuvent s’y rendre et passer d’agréables moments avec leurs enfants. Une politique qui sera maintenue et encouragée pour faire de plusieurs espaces récupérés, comme ceux de l’ex gare routière des Castors et d’autres, ces espaces nécessaires qui permettront aux gens de respirer et de savourer quelques instants de quiétude et de tranquillité.

L’autre volet sur lequel a tenu à revenir le wali, ont été les préparatifs pour les Jeux Méditerranéens qu’aura à organiser Oran en 2021. M. Zaalane a relevé à ce sujet, que la cadence de réalisation des infrastructures, pour ce grand rendez-vous, a connu des avancées notables. C’est notamment le cas pour le grand nouveau stade du complexe olympique, qui est pratiquement à sa phase finale. A côté de cet important édifice, d’autres réalisations sont largement engagées et seront prêtes à temps pour cet important rendez- vous sportif.

Après l’intervention du wali, la parole a été donnée aux nombreux présents, entre hommes et femmes de la presse ainsi que des représentants de la société civile, qui ont interrogé l’invité du forum des citoyens sur plusieurs questions, auxquelles M. Zaalane a répondu avec clarté et franchise comme à son accoutumée. Abdelmadjid Blidi

Une vision rationnelle du progrès Invité hier matin à une rencontre-débat au «Forum des citoyens» organisé par le groupe Ouest Tribune, Monsieur Zâalane Abdelghani, Wali d’Oran a présenter à l’assistance un riche exposé sur la situation de la capitale oranaise en matiére de développement local et de gestion des grands dossiers inscrits en priorité dans les préoccupations des pouvoirs publics.

Avant de répondre aux questions des journalistes et membres de la société civile présents à ce Forum, le Wali, en poste à Oran depuis un peu plus de trois ans, allait ainsi mettre l’accent sur les logements, les investissements, les prochains JM 2021, le transport, les grandes infrastructures et la gestion de la croissance urbaine à Oran. Evoquant ses précédentes tournées à travers les 26 communes de la Wilaya et ses rencontres réguliéres avec les populations , M. Abdelghani Zaalane a rappelé à juste titre que ces trois années passées au chevet de la wilaya avaient dabord permis de cerner l’état des lieux dans chaque secteur, ainsi que les besoins, les ettentes, et les préoccupations des citoyens. Confirmant sa parfaite maitrise de tous les dossiers abordés, et fidéle à sa réputation de trés bon «communiquant» excluant le discours creux et la langue de bois, M. Zaalane Abdelghani a convié l’assistance à un débat franc, sans tabous ni préjugés, et ou toutes les questions et toutes les interrogations peuvent étre mises sur la table. Vieux bati et bidonvilles: Une lutte incessante

En matière de logements, le Wali a avant tout rappelé que les effondrements du vieux bati en ruine constitue un véritable fléau, parfois hélas mortel, qui menace des habitants. Si par le passé, ce dssier n’était gérer en tant que tel, mais inclus dans des programmes peu consistants de construction de logement, aujourd’hui l’éradication des risques liés à l’effondrement de vieilles battisses devient une réalité palpable. «Avant, a chaque effondrement de vieil immeuble, on se contentait de soigner les blessés, d’enterrer nos morts, et de recaser les nouvaux sans-abris…» Aujourd’hui a indiqué le Wali la politique de lutte dontre le fléau du bati fait parie d’une stratégie globale. Dans ce cadre, pas moins de 4 200 familles occupant le vieux bati ont été relogés. Le second volet de cette politique du logement vise à l’éradication des bidonvilles qui constituaient la ceinture périphérique de misére autour de la ville d’Oran. Il faut admettre précise le wali, que la majorité des anciens bidonville ont été éradiqués, mais il reste néanmoins des efforts à faire en ce domaine, notamment l’éradication de l’habitat précaire au quartier des planteurs qui donne encore «un gout d’inachevé» a déclaré le Wali. Mais il est tout as indéniable que depuis ces trois derniéres années, la démarche mise en oeuvre pour lutter contre les bidonvilles reste efficace, car sur plus de quatre hectares d’assiette fonciére récupérées aprés démolition des baraquements, aucun bidonville n’a ressurgi au même encroit comme c’était le cas dans un passé récent. Car en effet, les pouvoirs publics ont systématiquement procédé l’affectation des terrains récupérés à des projets d’équipements publics ou a des investissements.

M. Le Wali a également précisé qu’Oran a bénéficier d’un programme global de 28 000 logements de type ADL, destiné aux classes moyennes et familles à revenu modeste. Sue une premiére tranche de 15 000 logements a lancer, 10 000 unités ADL seront trés bientôt mis en chantier sur le site du nouveau pole urbain de Misserghine. Concernant l’amélioration du cadre urbain, un autre registre inscrit dans les priorités des autorités locales, le Wali d’Oran a tracé un rapide bilan des actions réalisées ou initiées, devant permettre à assurer un équilibre et une harmonie dans la croissance urbaine de la Ville. Il s’agit a déclaré le wali, d’éviter de donner à Oran cette double image tant décriée, un coté cour avec sa laideur, et un coté jardin avec ses belles façades et ses attraits… Un pole économique et commercial en plein essor.

Abordant la stratégie de développement par l’investissement, le Wali a résumé les grandes réalisations concrétisées depuis peu, note ment au niveau du pole industriel de Béthioua. D»s la fin de l’année 2017 en cours, le nouveau complexe siderugique permettra au pays de ne plus exporter le fer à béton. Un produit trés utilisé et sollicité dans le domaine de la constrution, et donc indispensable aux objectifs de développement. Avec l’achèvement du complexe intégré, pas moins de 5 000 emplois seront créés. Par ailleurs, la réalisation qu quai minéralier au port d’Arzew permettra à la fois l’importation du minerai nécessaire au comlexe, et dans un avenir proche, l’exportation du fer a béton et du ciment produit désormais au dela du niveau des besoins du pays. Evoquant aussi la construction automobile, le Wali a indiqué que le projet d’usine «Peugeot» n’a pas été abandonné et qu’il est en cours de négociation avancée au niveau ministériel. PLusieurs usines ont été réalisées pour assurer en sous-traitance la production de certaines pieces et accessoires de véhicules. On compte aussi d’autres projets dans le secteur de l’industrie alimentaires, deux sucreries, une huilerie et des unités de traitement de polysynthétiques. AUtant de projets en cours qui permettront de réduire la facture nationale des importations. Aprés les hydrocarbures, la capitale de l’Ouest est en voie de devenir un pole industriel des plus importants, concrétisant ainsi sa vocation de métropole régionale. Une métropole dira le wali, qui doit également s’étoffer en grandes structures et surfaces commerciales dignes de ce nom. Dans ce cadre, une dizaine de grands et moyens prjets ont été lancés Oran, dont n grand centre commercial et de loisirs qui sera imlanté au futur pole urbain de Misserghine. Il s(agit a indiquer le Wali de renforcer l’armature urbine à la sortie Ouest de la Ville afin d’équilibrer l’urbanisme jusqu’ici ancré vers l’Est, avec toutes les extensions et les projets réalisés avec grand sucés.»Je suis heureux, a souligné le Wali, de recevoir en moyenne une fois tous les dix jours une invitation a inaugurer un chantier d’usine ou le lancement de la production sur un projet achevé à Oran..». Un indicateur en effet interressant, montrant bien l’essor et la vitalité connue actuellement sur le plan des investissements à Oran. Urbanisme, espaces verts et envirronnement

M. Zaalane a dressé un bilan, plutot élogieux, en matiére de réalisation d’espaces verts. Aprés la réalisation du jardin méditerranéen, dans le prolongement du front de mer, les terrains des anciennes gares routiéres démolies ont été aménagées en espaces verts. Contrairement, a laché le Wali, aux « convoitises» inavouées de certains. En ce domaine il fau admettre que des efforts palkpables ont menés à des résultats encourageants. Certes, beaucup reste encore à faire pour étre à la hauteur des ambitions. Le Wali a informé l’assistance de l’affectation de la grande assiette fonciére face au jardin méditerranéen a un grand projet immobilier initié en partenariat entre l’ex EPLF et la SDH. Dans ses réponses à des questions posées par des invités présents, e Wal a eu l’occasion d’informer l’assistance de l’état d’avancement de certains projets importants. Il s’agit notamment du complexe olympique en cours d’achèvement, dont le stade sera livré a la fin de l’année, et de la pénétrante autoroutière au port d’Oran, pouvant étre qualifiée dira M. Zalaane de projet le plus important pour la ville d’Oran en raison de ses impacts économiques et urbains. L’extension du tramway, le projet de futur métro, l’extention de l’aéroport, et bien d’autres sujets ont été abordés au cours des questions posées au Wali d’Oran. Nous y reviendrons plus en détail au cours de nos prochaines éditions.

Visiblement soucieux de fédérer toutes les énergies locales pour surmonter les contraintes et résoudre bon nombre de problèmes, et d’insuffisances qui pénalisent certains secteurs d’activités, le Wali d’Oran a indéniablement réussi a faire passer son message de rassemblement autour des objectifs, des enjeux et des ambitions d’une métropole en voie de décollement… Benali.S