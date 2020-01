<span style='text-decoration: underline;'>11ème jour sans eau potable à Aïn El Türck </span>:<br><span style='color:red;'>Grand désarroi des citoyens</span>

Au 11ème jour sans eau potable, le désarroi des citoyens d’Aïn El Türck, est on ne peut plus insupportable, comme en atteste cette exaspération affichée sur les visages. La patience des consommateurs s’est effilochée au fil du temps avec cette pénurie, à fortiori, injustifiée et qui perdure depuis plus d’une dizaine de jours maintenant.

« A quel saint se vouer ? », osent imperceptiblement répliquer les pères de familles, désabusés et contraints d’aller se rabattre sur les camions citernes ou sur les revendeurs détaillants d’eau douce avec toutes les conséquences que cela induit sur le budget familial et surtout sur l’hygiène corporelle, notamment chez les enfants. La rationalisation de l’eau devenant ainsi obligatoire, la porte est grandement ouverte aux infections qu’engendre le manque de ce liquide vital, dans les foyers et dans les établissements publics. Après le cauchemar vécu lors de cette saison estivale, où la pénurie a duré une éternité pour les habitants de cette contrée, voilà qu’ils revivent cette pénible situation, alors que le problème était censé avoir été définitivement résolu. Mais que nenni !

Les coupures épisodiques d’eau n’ont jamais cessé mais duraient à peine trois ou quatre jours depuis la fin de la saison estivale. Un citoyen ironisera sur la situation, en disant à propos de cette longue pénurie, que « c’est la goutte qui fait déborder le vase». D’autres moins ironiques, se demandent à juste titre sur l’utilité de la station de dessalement d’eau de mer, réalisée à coup de centaines de milliards, pour finalement ne faire qu’accentuer la crise de l’eau dans la contrée d’Aïn El Türck, qui, ironie du sort, tire son appellation de l’existence d’une multitude de sources. Il suffit de voir tout ce ballet de dizaines de camions-citernes sortis de leur hibernation et sillonnant les artères de la ville, pour comprendre toute la déliquescence dans laquelle est plongée la région, que l’on voudrait faire croire, touristique. Et, exceptés les humbles habitants, personne parmi les responsables du secteur ou ceux locaux ne s’offusquent de cette situation.

Karim Bennacef