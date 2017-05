La sélection de la ligue Oranaise de Boxe s’est déplacée le vendredi 28 avril dernier, tôt le matin, à destination de Khemis Miliana, pour rencontrer son homologue de la ligue de Ain Defla, (organisatrice), à sa tête Ahmed Belila, à la salle Medjéne, ex école normale de Khemis Miliana, à l’occasion du jubilé, Chahloul Larbi.

La délégation Oranaise a été accueillie chaleureusement par les organisateurs, dans une ambiance sportive, familiale. Toutes les délégations ont été conviées à monter sur le ring, où une minute de silence a été observée, à la mémoire des martyrs. Ensuite, ils se sont donné des accolades et ont procédé aux échanges de fanions et diplômes.

Etaient présents, le président d’APC de Khemis Meliana, également président sections doyens, Khemis Meliana, Farah Abdelkader, président F.A.B, Nehaissia Mohamed Madjid, nouvellement élu DIN/FAB, Meziane Mourad, secrétaire général FAB, Khatib Toufik, DOS/FAB, Gareche Sofiane, directeur, jeunes talents, Ibagrachem Said, Ouadahi Boualem, ex entraîneur de l’équipe nationale, Zitouni Kaddour, président de la ligue Oranaise de boxe, Deriche Messaoud, ancien boxeur SKAF, Dr CHaouchi, médecin de combats, arbitre international, (Oran Guendouz Zoheir, arbitre national ,Negraoui(Oran), Bouroga Mohamed, arbitre national (Khemis Meliana), Hamdi Boualem, arbitre national (Khemis Meliana), Belaidi Mohamed, arbitre national (Khemis Meliana, Sehabi Djillali et Madani Mohamed, (arbitres stagiaires). Le président de la ligue d’Oran félicita et remercia M. Gherbi, directeur de la jeunesse et des sports, pour son aide précieuse concernant le transport des athlètes. Dans le programme des compétitions, quatorze combats étaient prévus. L’organisation a été parfaite. Selon le président de la FAB, cette ville de Khemis Meliana n’a pas vu de gala depuis environ une quinzaine d’années. C’est regrettable. Comment voulez-vous que la boxe progresse, s’il n’y a pas multiplication de combats ? L’ancien boxeur Chahloul Larbi a été honoré par des cadeaux offerts par les organisateurs ainsi que la ligue d’Oran. Voici les résultats techniques.

A.R