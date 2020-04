<span style='text-decoration: underline;'>Les services de sécurité relancent la chasse aux marchands clandestins </span>:<br><span style='color:red;'>Grande opération de lutte contre le commerce informel</span>

Les pouvoirs publics ont lancé en 2013, une grande opération d’éradication du commerce informel, ce qui a permis l’éradication d’un nombre important de marchés informels avec la réalisation de marchés de proximité. Mais ce plan n’a pas permis d’éradiquer définitivement ce problème. Et des marchés informels ont réapparu à nouveau, compliquant encore davantage la lutte contre ce commerce parallèle.

Avec la conjoncture actuelle de la pandémie du coronavirus, ces lieux sont propices à la propagation de la pandémie, du fait du nombre important de citoyens qui y circulent quotidiennement.

Les pouvoirs publics conscients de ce risque, ont lancé une grande opération de lutte contre le Commerce informel. Les policiers de la sûreté de la wilaya sont au premier rang.

Les policiers des sûretés (11,01.16.14.19.22) ont intervenu pour éradiquer 06 marchés informels comme la Bastille, Ekhmul, Gambetta, les Amandiers ex Mimosa. Cette opération a été précédée par une campagne de sensibilisation au profit des commerçants pour leur rappeler la situation sanitaire actuelle du pays. Plus de 300 commerçants ont été transférés vers des marchés de proximité dont 132 à Ekhmul et 200 à Hai Sabah.

Les étals restants ont été transportés par des camions de l’Apc vers la décharge publique. La police a intervenu par la suite pour effectuer une opération de désinfection sur les lieux. Cette initiative a été saluée par les habitants de ces quartiers face à ces marchés informels qui persistaient depuis plusieurs années malgré l’existence de marchés de proximité.

Fethi mohamed