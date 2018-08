<span style='text-decoration: underline;'>bus du MCO abondonné au stade des castors</span>:<br><span style='color:red;'>Grandeur et décadence</span>

Le stade des Castors qui a été durant plusieurs saisons le lieu d’entraînement du M.C.O, semble avoir laissé des traces sur son passage.

Et les carcasses des bus réformés, abandonnées au complexe, donnent une image de la gérance de ce club mythique d’Oran, qui on se souvient a investi plusieurs pots de peintures au stade, juste pour inscrire le nom du¨MCO en rouge et blanc et les dégâts laissés sont énormes. Heureusement, ce stade a été mis à la disposition de l’athlétisme et la ligue, (L.O.A), semble être satisfaite, ainsi que les derniers championnats, Benjamins et Minimes qui ont attiré des milliers de spectateurs et plus de huit athlètes venus de toute l’Algérie. Une grande ambiance a régné durant le 04 et 05 juillet 2018. Ainsi, la ligue, (L.O.A) que l’ancien champion du marathon, Abaidia Mohamed Amine gère le complexe convenablement avec les moyens du bord. De plus, la ligue espère organiser toutes les compétitions dans ce stade des Castors, où manque seulement le matériel.

Adda