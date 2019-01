<span style='text-decoration: underline;'>Grandes festivités de Yennayer à Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Grandiose activité</span>

La célébration de Yennayer à Oran a été fêtée chaleureusement par toute la population et les autorités. Quelques jours auparavant, l’ambiance des préparatifs était visible avec des étagères de fruits secs à travers toute la ville.

Côté associatif, l’association Numédia que préside le dynamique et sympathique Saïd Zemmouche qui était la cheville ouvrière de toute l’organisation de ces festivités de la célébration de Yennayer à Oran où un grand programme fut élaboré et le programme officiel a commencé par la pose d’une plaque en amazigh, jointe aux anciennes. Cette plaque a été dévoilée par le wali d’Oran, monsieur Chérifi Mouloud, en présence du monsieur Saïd Zemmouche, du maire d’Oran, de plusieurs députés, des élus de l’APC et de l’APW.

Cette grande plaque est située au niveau de la grande entrée du siège de la wilaya. Puis la délégation s’est dirigée à la nouvelle cité de l’AADL où un nouveau CEM a été baptisé au nom du moudjahid feu Abdallah Hamani. Dans ce CEM, la Direction de l’éducation était à jour de l’évènement où les élèves ont produit un spectacle, les enseignants des plats et des habits traditionnels, à noter que beaucoup de monde a assisté à cette cérémonie. Puis le wali d’Oran monsieur Chérifi Mouloud a honoré la veuve du défunt, Abdallah Hamani, en présence de ses enfants, puis ce fut l’inauguration du siège de l’association située à la rue de la Remonte au centre-ville où monsieur Saïd, président de l’association, a fait visiter les lieux du siège, la petite bibliothèque.

Ce fut ensuite le tour de la grande médiathèque où a été accueillis le wali et la délégation pour visiter les stands du salon par une centaine d’exposants de produits et articles traditionnels. Ainsi le wali très décontracté a visité tous les stands en encourageant les exposants avec des mots et des sourires, goûtant à leurs gâteaux et mets et effleurant les articles du doigt. Monsieur Chérifi Mouloud semble avoir fait l’unanimité dans ce salon et confirme tout le bien dit de lui, puis ce fut le tour du cinéma du Maghreb d’accueillir tout ce monde où étaient exposés des tableaux de peinture originale sur tissus.

Et en dernier, c’est le cinéma Es Saâda qui clôtura le programme en proposant des danses folkloriques de toutes les régions, amélioré par des fresques du numérique devant l’admiration des spectateurs. A préciser que lors de la révélation de la plaque en amazigh de la wilaya, le wali a pris la parole pour relever l’historique de cette journée qui il, à travers les 48 wilayas sera fêtée avec faste. C’est Yennayer dans tout le pays que le président a décrété journée chômée et payée.