<span style='text-decoration: underline;'>2ème session du dialogue de haut niveau entre l’Algérie-UE à Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Grands défis et petites manœuvres</span>

L’Algérie a un rôle majeur en faveur de la paix, la visite de Mogherini à Alger est objectivement à l’avantage de l’Algérie, appelée à reposer le dossier de l’Accord d’association, qui ne lui profite toujours pas.

La 2ème session du dialogue de haut niveau entre l’Algérie et l’Union européenne s’ouvre aujourd’hui à Alger. Les thèmes phares de la rencontre seront ceux de la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme. L’enjeu de cette session consiste à développer la coopération algéro-européenne dans sa dimension pratique. Mme Mogherini et M.Messahel qui co-présideront la réunion doivent trouver des réponses susceptibles de constituer des armes efficaces contre le terrorisme et la radicalisation. Il est évident qu’il ne suffit pas d’énoncer l’ordre du jour pour préjuger de la réussite de cette rencontre qui entre dans le cadre d’un dialogue lancé en octobre 2017 à Bruxelles.

L’Algérie et l’UE ne croient pas à la solution miracle, et c’est pour cela que les deux parties privilégient un «dialogue régulier» sur ces thèmes qui posent d’énormes défis à l’Europe, ces dernières années. La régularité des entretiens de haut niveau confère, à défaut de solutionner définitivement les problèmes, amène la chef de la diplomatie européenne à voir se matérialiser le potentiel de la coopération sécuritaire avec l’Algérie, déjà considérée comme «un partenaire régional majeur de l’UE». La disponibilité de l’Algérie à partager son expérience dans la lutte antiterroriste, contribue largement à la convergence des points de vue sur ces questions. «L’Algérie jouit d’une expérience mondialement reconnue en matière de lutte contre le terrorisme et pourrait apporter à l’UE une expertise avérée en la matière», a affirmé Frederica Mogherini à l’occasion de la première session du dialogue de haut niveau Algérie-UE.

Le pays, a noté la haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères, «accomplit un travail considérable pour sécuriser ses frontières et joue un rôle de premier plan dans la stabilisation de la région». Une reconnaissance qui place l’Algérie dans une posture de partenaire stratégique de l’UE. Laquelle appuie les efforts de l’Algérie considérant que le soutien de l’Europe «ne pourra qu’être bénéfique pour tout le monde», a insisté la haute fonctionnaire européenne.

Le propos de Mme Mogherini est bien à propos, puisque depuis plusieurs années, l’Algérie agit pour un acteur de premier plan dans la stabilisation de toute l’Afrique du nord et du Sahel. Le déploiement de l’ANP aux frontières du pays agit comme tampon et empêche le développement du phénomène terroriste dans la région. Le président du Parlement européen, Antonio Tajani, a affirmé à ce propos, toute la satisfaction de l’UE quant au «travail que l’Algérie accomplit pour la stabilisation de la rive sud de la Méditerranée».

Partant de ces données donnant à l’Algérie un rôle majeur en faveur de la paix, la visite de Mogherini à Alger est objectivement à l’avantage de l’Algérie, appelé à reposer le dossier de l’Accord d’association, qui ne lui profite toujours pas. Mais Mme Mogherini mise sur des relations qu’elle espère fructueuses et espère «les renforcer davantage dans l’intérêt mutuel face aux défis communs de sécurité et de développement dans la région». Cela dit, il y a lieu de rappeler la déclaration conjointe publiée à l’issue de la 11ème session de leur Conseil d’association tenue en mai dernier à Bruxelles. Les deux parties s’étaient, en effet, engagées à renforcer leur coopération en matière de diversification de l’économie algérienne, «dans un contexte particulier induit par la chute des prix des hydrocarbures depuis 2014». Mais près d’une année après, force est de constater que les vœux des uns et des autres ne connaissent toujours pas d’application sur le terrain, même si un cadre unique d’appui a été mis en place pour la période 2018-2020, où «le soutien à la diversification économique figure en première place». «Il est envisagé que les discussions bilatérales engagées à cet effet, pourront être finalisées dans les meilleurs délais et, si possible, avant la fin de l’année», ont-ils souligné dans la déclaration.

Il reste à donner suite aux accords signés, notamment dans l’énergie. Pour l’heure sur cette question précisément l’EU continue de tergiverser, au risque de créer une situation inédite dommageable à toute la région de la Méditerranée occidentale. Bref, les Européens font dans la tactique et s’amusent à jouer sur les faiblesses de l’Algérie. A ce jeu, ils peuvent perdre plus qu’ils n’y gagnent.

Alger: Smaïl Daoudi