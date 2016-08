<span style='text-decoration: underline;'>CORNICHE ORANAISE</span> :<br><span style='color:red;'>Gratuité des plages, dites-vous ?</span>

La gratuité des plages tant claironnée et même réglementée par les autorités publiques, ne se constate pas sur le terrain.

Pour preuve, la corniche oranaise tant prisée par les es tivants nationaux, toutes les plages sont payantes et aucun véhicule ne peut accéder sans mettre la dîme.

A Bomo-Plage, par exemple, c’est carrément l’accès principal qui est pris en charge par des parkingueurs et il faut débourser 200 dinars. Le comble, cela se passe sous les yeux des gendarmes et à quelques mètres de leur poste et barrage fixes. Ceci pour les parkingueurs.

Pour ce qui est de la plage proprement dite, il n’est pas permis de poser serviettes et parasols, si ce n’est dans des endroits impossibles car, d’anciens allocataires de solariums squattent le bord de la plage et y mettant, tôt le matin avant l’arrivée des amoureux de la grande bleue, tout un attirail qui «bouche» toute vue sur la mer. Et attention, il ne faut le faire querelle sinon…. Pourtant à l’entré de la corniche, au niveau du lieu dit « les dauphins », un panneau d’affichage lumineux mis bien en évidence avec la signalisation routière verticale, rappelle que les plages sont gratuites. Et tout ce remue-ménage n’exclue aucunement la saleté devenue ambiante et la clochardisation de l’urbanisme qui a été défiguré par les constructions illicites. Certaines sur le sable même. Et on s’étonne que les Algériens préfèrent la Tunisie toute proche.

Les prix sont plus qu’abordables dans un environnement plus qu’exemplaire. Alors, promotion du tourisme et gratuité des plages sont-elles des réalités ?