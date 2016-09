<span style='text-decoration: underline;'>En visite à Sidi Bel-Abbès</span> :<br><span style='color:red;'>Grine prône une presse au service de la nation</span>

Le ministre de la Communication Hamid Grine, a effectué une visite de travail de deux jours à la wilaya de Sidi Bel-Abbès.

Au premier jour de sa visite avant-hier lundi, le ministre a présidé au siège de la wilaya, la cérémonie de distribution d’un lot de 2.000 cartables garnis en fournitures scolaires pour les élèves démunis. Une entreprise menée par la radio nationale et qui concernera 40.000 cartables collectés à l’échelle nationale selon le ministre.

Grine a effectué ensuite une virée au chantier de construction du futur siège de la radio locale qui a commencé au début de l’année pour un montant de 801 millions de dinars. Le ministre insista sur le respect des délais de construction qui doivent s’achever au mois d’avril prochain. Le deuxième jour de sa visite, hier mardi, Hamid Grine a présidé la neuvième conférence sur les médias. Le thème de celle de Sidi Bel-Abbès organisée à la salle des conférences de la wilaya: ‘Connaître les médias: le citoyen a le droit à une information fiable’. Dans son allocution, le ministre de la Communication a expliqué qu’une certaine presse rapporte des informations non fondées et que la dignité des gens est rarement respectée. «Dans la profession de la presse, il n’y a pas d’âge car le journaliste append de son travail tant qu’il est en exercice. L’échec nous montre souvent les clés de la réussite».

Cette conférence a été animée par la présidente du groupe de presse du secteur public, ‘E-Chaâb’, Amina Debbache, qui est revenue sur l’historique et le développement du quotidien. Après la série de questions-réponses, Hamid Grine s’est rendu au centre de presse du siège de la wilaya. Par la suite, la délégation s’est rendue à la maison de la presse Amir Benaissa, où le ministre a été reçu par un nombre de journalistes et correspondants locaux. Sur place, Hamid Grine a déclaré: «Je suis impressionné par ce nombre important de gens de la plume et de jeunes journalistes équipés de savoir et d’ambitions». L’hôte de la Mekerra, a visité ensuite les différents bureaux de la maison de la presse avant d’animer une émission en directe à la radio locale.

B. Didéne