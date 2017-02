<span style='text-decoration: underline;'>De gros cylindres se détachent d’un semi-remorque </span>:<br><span style='color:red;'>Grosse frayeur à la trémie de la Cité Djamel </span>

Un semi-remorque qui transportait des cylindres de différents calibres qui n’étaient pas très bien sécurisés, a failli provoquer un drame hier vers 14 heures 40 à la trémie de la Cité Djamel. Les amarres étaient incapables de supporter le poids de la charge et ont cédé alors que le camion entamait sa sortie du rond-point. Une partie des cylindres géants est tombée sur la chaussée et le reste pendait dangereusement au-dessus de la sortie de la trémie vers El Bahia. Cet accident a créé un embouteillage monstre allant du rond-point de la Cité Djamel vers la route du port, Dar El Beïda, Sidi Maârouf, USTO et Es-Seddikia. L’incident a été causé par le manque du professionnalisme de certaines entreprises de transport qui parfois ignorent comment se comporter avec la marchandise qu’ils transportent et/ou ne respectent pas les consignes de sécurité pour les attaches des produits qu’ils ont en charge de ramener à bon port. Fort heureusement, les éléments de la Protection civile n’ont relevé aucune perte humaine, alors qu’un gros bac à fleurs est tombé dans la trémie qui aurait pu causer d’énormes dégâts.

Adda.B