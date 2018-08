<span style='text-decoration: underline;'>SNTF </span>:<br><span style='color:red;'>GSM-R, système de communication, sera mis en œuvre dès le 10 septembre</span>

La Société Nationale du Transport Ferroviaire (SNTF) mettra en œuvre à partir du 10 septembre prochain, le GSM-R, un nouveau système de communication sur le réseau ferroviaire.

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, qui a visité trois points relevant de la SNTF au niveau d’Alger, a indiqué hier à Alger que ce système GSM-R devra être mis en place sur toutes les lignes du réseau ferroviaire national d’une distance totale de 3.000 kilomètres, tout en précisant que ce système mobile permettra de relier les trains aux équipes au sol et aux centres de contrôle. Le GSM-R (Global System for Mobile communications – Railways), notons-le, est un standard de communication sur le GSM, destiné uniquement aux applications et communications ferroviaires. Grâce à ce système qui viendra remplacer le système analogique radio train-sol, les trains de la SNTF pourront communiquer avec les postes de régulation du trafic ferroviaire. Les agents de conduite, de circulation et de maintenance pourront également l’utiliser pour communiquer entre eux.

Ce procédé, déclare le ministre, rentrera en service le 10 septembre prochain dont le coup d’essai aura lieu sur la ligne Biskra-Touggourt. «L’équipement de cette ligne n’est que la première phase d’un programme plus ambitieux, s’étalant plusieurs années et visant à relier le réseau ferré du pays, à cette solution GSM-R qui sera notamment déployée sur la ligne à grande vitesse (LGV)», a-t-il indiqué.

Le ministre a indiqué par ailleurs,que l’Algérie privilégie la maintenance pour assurer la qualité et la sécurité du réseau ferroviaire – des rames de trains (entretien mécanique des trains…), et ce, pour assurer une meilleure gestion du réseau ferroviaire et un maximum de sécurité pour les voyageurs. Il a précisé que son département exige un programme de formation et de maintenance lors de la signature de tout accord de partenariat. « La maintenance des trains de la SNTF est assurée dans le cadre d’un partenariat entre la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF) et le géant suisse Stadler », a-t-il signalé et d’ajouter que les trains entrés en service ont atteint un million de kilomètres, ce qui nécessite un entretien et une maintenance ; car, selon lui, l’Algérie n’est pas en mesure d’acheter des trains en raison de la situation financière du pays.

A rappeler que la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF) et la société STADLER avaient signé un protocole d’accord pour la création en Algérie d’une joint-venture spécialisée dans la maintenance et le montage des rames sous la marque du constructeur suisse. Dans une première phase, la future société s’est spécialisée dans la maintenance des rames et du matériel de STADLER déjà acquis par la SNTF, avant de se lancer dans le montage des rames de ce constructeur. Depuis 2009, l’Algérie a acheté 64 rames de trains de cette marque reconnue pour sa technologie de pointe, selon les données de la SNTF.

Abdelghani Zaalane a clôturé sa visite au nouveau port sec de Haouch El Bey dans la commune de Rouiba où il a rappelé l’importance de l’activité logistique dans le développement de l’activité économique et commerciale. «La mise en place de nouvelles bases et plateformes logistiques constituent un maillon important dans le processus d’exportation et d’importation, partant du transport des marchandises jusqu’aux formalités douanières», a-t-il dit. Il à préciser que la connexion à la voie ferrée de ce nouveau port sec d’une superficie globale de 9 hectares dont 5.600 m2 bâtis et d’une capacité de stockage de 3.500 conteneurs en rotation annuellement, sera achevée prochainement. «Il est indispensable de connecter chaque port humide à un port sec pour les désengorger afin de gagner du temps et de réduire les coûts», précise le ministre.

