Après le conflit syrien, la tension entre le trio USA-Israël-Arabie Saoudite d’un côté, et l’Iran de l’autre, est un épisode de la troisième guerre mondiale. Ces propos trouvent leur justification dans le ton qui monte dangereusement. Ce nouveau niveau dans l’escalade engage beaucoup d’acteurs et rapproche la planète d’un autre conflit généralisé. De fait, le monde entier a les yeux rivés sur le Proche-Orient qui concentre, à son corps défendant, toutes les convoitises des plus grands acteurs politiques de la planète. Cette «spécificité» crée des situations très bizarres que rien ne peut justifier, sauf peut être les intérêts étroits du sionisme international.

Il faut savoir en effet que la Syrie « laïque» s’est battue aux côtés d’un Iran qui revendique son caractère théocratique. Cette contradiction pourrait peut être s’expliquer par les alliances syro-Hezbollah antécédentes à l’émergence du groupe islamiste proche d’El Qaïda et qui regroupe en son sein des islamistes du monde entier. Mais ce qui étonne tout observateur, ce sont les réactions «incendiaires» des Etats Unis et de la France contre l’armée syrienne et ces alliés islamistes, d’abord et depuis quelque semaine, Trump a mis la barre plus haut, dés lors que la guerre en Syrie a perdu sa charge déstabilisatrice. Les Européens qui soutenaient ouvertement les hordes terroristes islamistes en Syrie, divergent avec le trio USA-Israël-Arabie Saoudite sur l’Iran, au motif que l’escalade orchestré par Trump pourrait les mettre directement face à la Russie. C’est dire que les Européens sont près à contribuer au massacre de milliers de Syriens, tant que la ligne rouge tracée d’un commun accord avec les Russes n’est pas franchie. Mais ce n’est visiblement pas important pour les sionistes.

En fait, la configuration de l’escalade contre l’Iran montre clairement que les discours sur les droits de l’homme, la lutte antiterroriste ou encore le prétendu sentiment anti-sionisme de l’Arabie Saoudite, fondent comme neige au soleil devant la volonté de puissance d’Israël. Disons-le clairement, le seul bénéficiaire de l’affaiblissement des pays arabes et présentement de l’Iran est immanquablement l’Etat hébreux. Quant au volontarisme américain, dont le président s’empresse à mettre en œuvre le plan d’Israël est la preuve par quatre que le premier pays sous influence étrangère, ce sont les Etats Unis d’Amérique.

Par Smaïl Daoudi