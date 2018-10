<span style='text-decoration: underline;'>Révision de la loi sur les hydrocarbures </span>:<br><span style='color:red;'>Guitouni annonce sa finalisation</span>

M. Guitouni a affiché une ferme détermination de l’exécutif à ne pas se laisser impressionner par une quelconque polémique. «Il faut reconstituer les réserves du pays. Et la seule façon pour y arriver, est de lancer des investissements avec le partenaire étranger. Sonatrach seule, ne peut y arriver. Les investissements sont très grands et le risque est d’autant plus grand», a insisté le Ministre de l’Energie.

Le processus de fabrication de la nouvelle loi sur les hydrocarbures est arrivé à son terme. Le Ministre de l’Energie qui en a fait l’annonce, hier, en marge de l’inauguration du nouveau siège de l’Agence Nationale pour la Valorisation des Ressources en Hydrocarbures (ALNAFT), est revenu sur le texte tant attendu par les partenaires de Sonatrach. «Quand on élabore une loi, on a toujours des difficultés pour la faire aboutir. Il vaut mieux que (la phase de son élaboration) dure pour qu’on puisse étudier tous les risques.» a affirmé le Ministre, comme pour expliquer les longs délais pour la confection de la loi. «Maintenant, on a introduit (l’exploitation) off-shore et le non conventionnel. Actuellement, on arrive à la fin de la révision de la loi sur les hydrocarbures», a souligné M.Guitouni, ouvrant grand les portes au débat sur l’opportunité de ces deux types d’explorations non conventionnels.

Il reste, cependant que ce n’est pas véritablement une surprise puisque les plus hauts cadres du secteur ont souvent annoncé la nécessité d’aller vers l’off-shore et le schiste. Il faut souligner que ce ne sont pas les seuls raisons de l’amendement, en ce sens que «depuis l’amorce, en juin 2014, de la baisse des cours du pétrole passés de 140 dollars jusqu’à atteindre 29 dollars, une dizaine de pays producteurs de pétrole ont déjà procédé à la révision de leurs lois respectives sur les hydrocarbures» a justifié le Ministre de l’Energie, arguant que l’Algérie devait s’adapter aux changements géopolitiques enregistrés: «On ne peut pas (continuer à) appliquer la loi en vigueur alors que les cours se sont dramatiquement effondrés» depuis juin 2014. M. Guitouni a affiché une ferme détermination de l’exécutif à ne pas se laisser impressionner par une quelconque polémique. «Il faut reconstituer les réserves du pays. Et la seule façon pour y arriver est de lancer des investissements avec le partenaire étranger. Sonatrach seule ne peut y arriver. Les investissements sont très grands et le risque est d’autant plus grand», a insisté le Ministre de l’Energie.

Sur un autre plan tout aussi stratégique et qui engage l’avenir économique du pays, Mustapha Guitouni n’a pas fait dans la nuance. «Tous les contrats de commercialisation de gaz à long terme vont être revus, mais ce seront des négociations fermes», a indiqué le ministre, allusion aux déclarations quelque peu irresponsables de certains responsables européens qui soufflent le chaud et le froid sur le sujet. Notant le principe de la négociabilité de tous les contrats, M. Guitouni n’a pas manqué de souligner le capital confiance, dont jouit l’Algérie et Sonatrach auprès de ses principaux clients européens. Il en a voulu pour preuve que les engagements du pays ont toujours été honorés.

Sur la situation des marchés déjà conclu, l’on apprend qu’en, juillet dernier, Sonatrach a signé avec ENI un accord dans lequel les deux parties ont engagé des négociations commerciales pour la fourniture du gaz au-delà de l’échéance contractuelle en 2019.

Un mois plutôt, Sonatrach avait signé des accords portant sur le renouvellement des contrats de vente et d’achat de gaz naturel à destination de l’Espagne avec la compagnie Gas Natural Fenosa, et ce, jusqu’en 2030. Ce sont là, deux contrats majeurs qui mettent Sonatrach à l’abri d’un gros risque commercial et renforcera la relation de coopération avec ses partenaires européens.

