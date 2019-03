<span style='text-decoration: underline;'>Développement de la digitalisation dans le secteur des Hydrocarbures </span>:<br><span style='color:red;'>Guitouni appelle à multiplier les efforts pour atteindre cet objectif</span>

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a présidé hier matin au siège de Sonatrach, à Alger, l’ouverture des travaux d’un Workshop sur la digitalisation dans le secteur des hydrocarbures. Durant cet événement, les participants ont fait un constat sur l’utilisation des nouvelles technologies de l’information de la communication dans le secteur des hydrocarbures.

Intervenant durant les tra- vaux de ce Workshop, le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a indiqué que le développement de la digitalisation dans le secteur des hydrocarbures a connu une avancée significative, estimant à la fois qu’il reste beaucoup de choses à faire. «Des efforts restent à consentir pour développer davantage la digitalisation du secteur des hydrocarbures en Algérie, même si «beaucoup de progrès» ont été réalisés », a déclaré le ministre. Le membre du gouvernement a évoqué quelques réalisations visant à booster davantage la digitalisation dans le secteur des hydrocarbures. Il a également listé quelques carences et les retards qu’il faut rattraper. «Nous avons certes fait beaucoup de progrès. Je citerai en particulier la sismique à trois dimensions, le traitement sismique, le forage horizontal, les diagraphies, la modélisation de réservoir et le contrôle des installations. Mais, force est de constater, qu’il nous reste beaucoup à faire dans le domaine d’imagerie du sous-sol, la maintenance préventive et l’optimisation des processus industriels et de gestion», a expliqué M. Guitouni, lors d’un «workshop» sur la digitalisation dans le secteur des hydrocarbures. Le ministre a affirmé que la digitalisation du secteur va dans le sens du développement des hydrocarbures. Il a indiqué «qu’une numérisation réussie dans les cœurs de métier comme la sismique ou la modélisation de réservoir, notamment, aidera à atteindre les objectifs du secteur de l’énergie». M. Guitouni a énuméré également les objectifs de la digitalisation du secteur des hydrocarbures, dans le volet de la production et même dans la protection de l’environnement. «Ces objectifs consistent à améliorer le taux de succès de l’activité exploration, augmenter les réserves récupérables au niveau des gisements en exploitation, optimiser des chaînes gazières et pétrolières et d’en réduire les coûts d’exploitation, y compris dans l’aval et enfin contribuer à la protection de l’environnement», a-t-il affirmé.

Alger: Samir Hamiche