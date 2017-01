“Habibas land” ou l’île des illusions…

Un projet du parc d’attractions prévu sur le boulevard du Millénium, a été présenté mardi dernier par le wali d’Oran comme un exemple à suivre en termes d’approche et de conception d’une infrastructure digne de la ville d’Oran. Ce ‘Habibas land’, le nom donné au futur parc d’attractions, a curieusement permis de renouer avec l’éternel débat sur la nature, la consistance et le choix des investissements inscrits au registre du développement urbain de la capitale oranaise. Inscrivant, à tort ou a raison, ce parc d’attraction dans une “volonté de rupture avec le simplisme et le rudimentaire qui ont, toujours, été présents dans la conception des projets citadin”, certains observateurs ont pointé du doigt la politique des tâtonnements et des replâtrages menée jusqu’à maintenant dans le domaine de l’environnement et de l’aménagement des espaces verts. Il ne sait pourtant pas de comparer l’incomparable. Car, ce projet de parc d’attraction, nommé on ne sait pourquoi “habibas land”, du nom de l’île abandonnée depuis des décennies au large des côtes de la wilaya d’Ain Témouchent, n’a rien à voir avec la notion de Jardin public au vrai sens noble du terme. Le déficit de sérieux et de compétence en matière d’aménagement d’espaces verts et d’aires créatives et surtout l’absence de culture citoyenne pour la nature et l’environnement ont en effet cruellement pénalisé la cité oranaise. Des opérations, financées évidemment par l’Etat à travers les fameux Plans communaux de développement, étaient surtout pour certains élus municipaux de gaspiller l’argent public car les sites aménagés n’étaient, a quelques rares exceptions, ni entretenus ni préservés. Et Dieu sait combien pour une famille vivant en milieu urbain, un bout d’espace vert avec un arbre et un toboggan est important. Peut-être même plus important que les manèges, les grand-huit, les grandes-roues et autres engins mécaniques garnissant les parcs d’attractions. Des parcs certes utiles et nécessaires au fonctionnement d’une métropole devant assurer à ses habitants tous les créneaux de distraction. Constatant, implicitement, l’échec de la politique actuelle de financement par l’Etat des espaces verts et des infrastructures de détente de loisirs, le Wali aurait décidé, selon certains commentateurs, d’axer sa stratégie de développement sur l’investissement privé et le partenariat public-privé. Evoquant une floraison, à un rythme soutenu, de projets initiés par partenariat entre le public et le privé, beaucoup à juste titre applaudissent, tandis que d’autres “mauvaises langues” en profitent pour distiller le doute et les suspicions… Le parc d’attraction “Habibas land”, le grand Centre commercial “O’Mall” devant occuper 50 ha, sur le site de ‘Dayat Morsli’ ou encore le présumé plus grand parc commercial en Algérie, prévu au pôle urbain de Misserghin, seront les bienvenus à Oran, tant ils sont générateurs d’emplois. Mais en matière de modernité et de “métropolisation” de la ville, clochardisée dans bon nombre de ses quartiers, c’est là un autre débat…

Par S.Benali