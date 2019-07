Il semble bien que le club phare de la Mekerra va vivre les mêmes maux que la précédente saison avec des séries de décisions non fondées et prennent en otage l’USMBA entre les mains de dirigeants qui ne sont pas les bienvenus et qui irritent la colère des supporters depuis trois saisons.

Il faut dire que depuis le départ forcé de l’ex président, le défunt Bensenada Djillali, ceux qui lui ont succèdé ont mis le club d’El Khadra au fond du gouffre avec une masse salariale de joueurs dépassant les trois milliards par mois pour jouer le maintien. On l’avait fait avec Chérif El Ouazzani qui remporta la coupe d’Algérie en 2018, puis on fait tout pour écarter Slimani qui réalisa un maintien miraculeux le mois de mai dernier. Aujourd’hui, la question de signer les fils de dirigeants refait surface et on se demande où va l’USMBA avec des gens qui font tout pour bousiller l’équipe. Hier, c’est le milieu défensif, Haddad Ilyés, de l’ASMO qui signa pour deux ans. On rapprocha à Slimani de recruter des défenseurs aux dépens des attaquants et voilà que l’actuel conseil d’administration et son manager en manque d’expérience, Bengourine, recruta un arrière qui cherche lui aussi sa lettre de libération. On ne sait pas maintenant qui décide au sein de la société sportive de l’USMBA. Une vraie anarchie !

B.Didéne