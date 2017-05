<span style='text-decoration: underline;'>CHLEF</span>:<br><span style='color:red;'>Hadja Aicha, un modèle de fidélité</span>

Hadja Aicha, une citoyenne de Chlef, qui a prouvé sa fidélité au pays en ne ratant aucun des rendez-vous électoraux, tenus depuis l’indépendance de l’Algérie.

En effet, l’acte de vote est pour cette octogénaire (89 ans) synonyme de devoir national, avant de constituer un droit, a-t-elle assuré à l’APS, ceci d’autant plus, a-t-elle ajouté, qu’elle a connu en tant que femme de chahid, les affres de la Guerre de libération national et les sacrifices consentis pour consacrer la stabilité en l’Algérie. C’est en partant de ce principe que L’hadja Aicha est sorti tôt dans la matinée afin d’aller voter pour le pays libéré par les chouhadas, selon son expression, en dépit du fait qu’elle a perdu sa carte de vote. Malgré son affaiblissement due à son âge avancé, la veille dame, qui a affirmé n’avoir jamais raté un rendez vous électoral, a tenu a faire la tournée des bureaux de vote à la recherche de son nom, signalant même si son nom ne figue sur aucune liste, elle ira dans un autre centre de vote, pour «le trouver, car convaincue de l’impératif de voter». Elle n’a pas manqué de lancer un appel aux jeunes afin d’exprimer, eux aussi, leurs voix, et de «ne pas se laisser aller derrière les plans ourdis contre l’Algérie». C’est dans un autre centre de vote, que L’hadja Aicha a pu enfin trouver la liste englobant son nom, soit le sésame, qui lui a permis d’accomplir avec une joie non dissimulée, son devoir électoral. Une joie qui exprime si besoin est l’»importance des valeurs de nationalisme animant sa génération, qui a toujours placé l’intérêt de l’Algérie au dessus de toute considération».