On n’est pas sorti de l’auberge. La ministre de l’Education, qui traçait les grandes lignes de cette rentrée scolaire, en insistant sur les reformes à venir, et surtout la grande bataille que devra mener le secteur contre le phénomène du redoublement des élèves, a été interpellée sur la disparition de la «bismalah», sur certains manuels scolaires. Encore une autre polémique qui renseigne si besoin est, sur la déliquescence du niveau de l’apprentissage dans notre école. Les mêmes cercles qui ont mené la vie dure à la ministre depuis son installation, reviennent encore une fois à la charge et croient avoir trouvé un autre point faible pour l’attaquer. On reste malheureusement dans les formes et les hypocrisies, quitte à reléguer les points essentiels au second rang.

Les Algériens n’ont pas besoin de voir écrit sur les manuels scolaires «bismillah» pour le dire. C’est une insulte à leur religiosité et une répugnante manipulation orchestrée par ces mêmes groupes. Tous les Algériens commencent par invoquer le nom de Dieu, chaque fois qu’ils veulent commencer une chose. Manger, travailler ou entrer dans un lieu. Et cette polémique est une insulte à l’intelligence de nos concitoyens qui ont fini par saisir les visées de ces énergumènes, qui se croient plus religieux que les autres, et qui distribuent ici bas les «hassanates» et les «sayiates», comme si eux étaient au dessus du jugement d’Allah.

Nous sommes là dans un lieu de savoir. Et si cette femme devait être jugée, elle le sera sur sa capacité, à pouvoir faire de notre école une vraie école de savoir, capable de former les cadres de demain. Ces cadres qui auront la lourde charge, de faire sortir le pays de son sous-développement et de le hisser au rang des grandes nations de ce monde. Des cadres capables de changer le quotidien des Algériens, de lutter contre le chômage, contre la précarité, contre la pauvreté et contre la corruption. Des cadres intègres, dévoués totalement à leur pays, ayant le bagage nécessaire, pour construire des cités meilleures que celles des Chinois, de réaliser des autoroutes dignes de ce nom. Des cadres enfin capables de nous faire oublier que nous pouvons compter sur nous-mêmes, sur nos capacités et n’avoir plus besoin de ces étrangers qui font le travail à notre place, qui nous piquent nos postes de travail et qui nous coûtent des fortunes en devises. Voilà ce que c’est un «muslim salih». Un homme qui sert ses semblables et qui travaille pour leur bien être.

Voilà ce que nous attendons de notre école, car, pour ce qui est de la «bismallah», nous l’apprenons chaque jour à nos enfants et ils la répètent à chaque fois qu’ils entament n’importe quel travail ou même un quelconque geste.

Par Abdelmadjid Blidi