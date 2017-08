<span style='text-decoration: underline;'>CR Témouchent</span>:<br><span style='color:red;'>Hamadi (JRSB) opte pour le Chabab</span>

Considéré longtemps telle une star de sa ville natale de la Mekerra, Hamadi Abdelkader, a fait les beaux jours de plusieurs formations dont son club d’enfance l’IRMBA, puis, au sein de l’équipe locale, le JR Sidi Brahim, avec qui il réalisa deux accessions de la Régionale Deux vers la Une et l’Inter Région. Meilleur buteur presque chaque saison, on se rappelle qu’il marqua plus de 40 buts en une saison avec l’équipe de l’ex-Prudon y compris en championnat et en coupe. Hamadi (ou Kadirou) comme le surnomment ses pairs, a trop longtemps attendu sans qu’il soit sollicité par l’équipe de sa ville natale l’USMBA. Il vient donc de signer un contrat avec le club voisin du CR Témouchent. Une nouvelle aventure l’attend donc avec le Chabab.

B.Didéne