<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2 Mobilis </span>:<br><span style='color:red;'>Hamdi dit non, le MO Béjaïa peine à engager un nouvel entraîneur</span>

Le MO Béjaïa, relégué en Ligue 2 algérienne de football, peine à engager un nouvel entraîneur après l’échec des négociations avec Miloud Hamdi, le quatrième coach à filer entre les mains des dirigeants des “”Crabes’’ durant cette intersaison.

Abdelkrim Bira, Nabil Neghiz et Rachid Bouarata ont, tour à tour, tourné le dos au MOB, avant qu’Hamdi ne leur emboite le pas mardi, mettant dans l’embarras la direction du club phare de “”Yemma Gouraya’’. «Pourtant, on avait tout conclu avec les trois premiers entraîneurs, mais ils nous ont fait faux bond à l’heure de vérité. Concernant Hamdi, les négociations avec lui ont buté sur le plan financier», a déclaré mercredi à l’APS, Akli Adrar, le porte-parole des actionnaires du MOB. Face à cette situation, la direction béjaouie a noué des contacts avec un autre technicien dont elle préfère taire le nom «afin d’assurer le maximum de chances pour la réussite de la transaction», a précisé le même responsable, se contentant d’indiquer qu’il s’agissait d’un coach local avec lequel les principaux dirigeants du club ont rendez-vous vendredi. Côté effectif, les “”Crabes’’ qui ont connu beaucoup de départs cet été, ont enregistré jusque-là six arrivées : Billel Bouldieb (US Biskra), Amir Soltane (ESM Koléa), Nezouani Abdelhakim et Fethi Noubli (DRB Tadjenanet), Mehdi Kadri (NRB Réghaïa) et Ali Bencherif (GC Mascara).