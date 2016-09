<span style='text-decoration: underline;'>Nouvelle loi sur l’information, abandon de l’autorité de régulation de la presse écrite, publicité, statut des titres publics:</span> :<br><span style='color:red;'>Hamid Grine marque sa rentrée</span>

Hamid Grine persiste et signe: dans son immuable démarche de prendre tout à cœur, il ne se déplace pas dans une wilaya sans sortir de sa manche une pochette surprise. Une qualité douloureuse, qui caractérise les créateurs. A Sidi Bel-Abbès où le wali Mohamed Hattab entoure la communauté journalistique d’égards savoureux pour l’accomplissement de leur métier, dont un remarquable et ultra moderne centre de presse, ainsi qu’une maison de la presse inaugurés mardi et où l’élégance et le confort rendront jaloux tous nos confères du pays, le ministre de la communication a livré quatre paquets cadeaux totalement inattendus: la mise en bière désormais scellée de l’autorité de régulation de la presse écrite, l’abandon du regroupement des journaux du secteur public dans une entité spécialisée proposée par les directeurs généraux concernés et un temps évoqué par le holding compétent, la répartition du volume publicité entre les médias sous tutelle et les indépendants et enfin, plutôt surtout, l’amendement de la loi sur l’information en vigueur depuis janvier 2012. De quoi se demander s’il reste encore à l’un de ces ministres qui marquent leur territoire, s’il lui reste d’autres effets d’annonces.

A l’origine comme dans le périple habituel de Hamid Grine entre les wilayas, la conférence sur le rapprochement des citoyens avec les médias. Blindé depuis son avènement à l’exécutif dans son idée fixe et légitime du droit à la société à une information fiable, le ministre avait requis dans sa virée belabésienne la PDG de l’historique quotidien national Ech-Chaab pour animer la rencontre. Pour l’anecdote, Mme Amina Debbache avait très opportunément choisi de promener les 500 personnes éparpillées dans l’immense et très classe salle de conférences de la wilaya de Sidi Bel-Abbès dans les jardins du premier titre post indépendance en langue arabe. De l’info bien sûr, un zeste d’émotion mais surtout le rappel des fondamentaux de la mission d’informer, ceux qui rejoignent la thématique centrale de cette caravane à travers le pays: l’information fiable, le rejet de l’approximatif, le refus de la diffamation, du sensationnel et la prohibition de l’insulte. Et comme en amour, il faut accorder un peu de liberté au public, ce dernier s’est enthousiasmé dans la quête de précisions et de projections sur le devenir d’une presse pas toujours regardante sur le devoir de confirmer l’info ou sur les tendances à hérisser la peau du lectorat.

Et justement, c’est dans la recherche de la qualité et la fiabilité de l’information, le respect des valeurs professionnelles et éthiques de la presse, la formation continue qui ne semble pas réellement s’arrimer dans notre paysage médiatique. Le ministre s’est une nouvelle fois étalé, prônant encore «à renforcer les capacités professionnelles du journaliste, de le mettre continuellement en phase avec les techniques et les outils modernes qui révolutionnent le secteur de l’information». Il s’y enracine plus fortement que jamais, rappelant une fois de plus que «la presse en Algérie jouit de la liberté de traiter n’importe quel sujet, sauf ceux susceptibles d’impacter sur la stabilité du pays et sur la sécurité». Ce face à la presse de Hamid Grine sur les bords de la Mekerra, enchaîné par un passage en live sur les ondes de radio locale, aura été fertile en annonces de première main.

A commencer par la confirmation de l’amendement imminent de plusieurs textes de la loi régissant l’information. Une plateforme datant de janvier 2012 et qui, selon Hamid Grine, gagnerait à se réadapter avec les tendances modernes des activités du journalisme. Le ministre a même confié que ses services avaient avancé dans ce travail de maturation et «qu’une première proposition d’amendements des textes de loi a été déposée au secrétariat du gouvernement».

Seconde nouveauté, l’annulation de l’autorité de régulation de la presse écrite, laquelle s’inscrivait justement dans la loi de janvier 2012. Elle se chuchotait avec persistance, mais devient désormais actée. Le patron de la communication en Algérie explique «qu’une réflexion sur d’autres mécanismes de substitution à l’ARPE mobilisent experts et professionnels des médias papier. Ajoutant également que des modèles en cours dans des pays développés, comme le Canada, pourraient nous inspirer dans la mise en place d’une structure dédiée à la presse écrite». Aucun timing n’a été cependant avancé, preuve que la manœuvre aboutira à moyenne ou longue échéance. Probablement avec la promulgation de la future loi sur l’information.

Quant à la troisième surprise égrenée mardi dernier depuis la plaine de Tessala, elle a pris de cours les observateurs. Dans un même paquet, Hamid Grine livre un peu plus tard la remise aux calendes grecques du Conseil Déontologiques de la Presse, du reste à l’état d’un mort né et de la Commission nationale de délivrance de la carte nationale de Journaliste. Ces deux institutions, particulièrement la seconde qui était chargée de lever le voile sur les journalistes trabendistes et les écarter du terroir, ne disparaîtront pas. Elles seront restructurées sur des fondations plus rationnelles, à la fois plus fortes et plus simples.

Autre information jaillie dans la cité de naissance du Raï, le regroupement des organes de presse publics par langue d’édition ne se formalisera point. Pour des raisons économiques liées à la baisse spectaculaire des espaces publicitaires, les responsables de ces titres souhaitaient cette formule, en plus de ceux qui préconisaient de changer de statut, à savoir virer de l’enseigne juridique de SPA à celle de l’EPIC comme la radio, la télévision nationale et Télédiffusion Algérie. Les arrières pensés de cette proposition véhiculaient l’espoir de recevoir, tout comme ces trois tentaculaires entreprises, une subvention annuelle basée sur un programme d’activités. Cette question n’est donc plus à l’ordre du jour. Du côté des chaînes publiques aussi, cette annonce: désormais, elles se plieront à cette condition réglementaire de l’autorité de régulation de l’audiovisuel, 60% des programmes diffusés doivent porter le label national.

Pour enfin s’étaler dans ce registre sensible de la publicité, le ministre de la communication a anticipé les interrogations des acteurs de la presse indépendante en apportant cette précision totalement inattendue par le commun des mortels: «l’Anep, affirme-t-il, dont le plan de charge en pub s’est considérablement amoindri, ne consent que 7 à 10% des insertions publicitaires quotidiennes aux journaux du secteur public». Et de confirmer que la priorité dans ce partage du gâteau est accordée aux titres privés vertueux et respectueux des valeurs journalistiques.

Autant de déclarations qui affranchissent sur l’ambiance qui prévaut dans l’univers algérien des médias. Et par effet, des clins d’œil sur la situation difficile, aussi bien de la presse privée que du public.

Fayçal H.