<span style='text-decoration: underline;'>Elimination de l’EN de la CAN, élections législatives</span>:<br><span style='color:red;'>Hamid Grine recadre le débat</span>

Alger: Smaïl Daoudi

Le traitement médiatique de la déroute de l’équi-pe nationale de football à la CAN, a été caractérisé par des «excès et (des) termes violents». C’est en ces termes que le ministre de la Communication, Hamid Grine, a qualifié certaines manchettes de la presse nationale et quelques émissions de télévision consacrées à l’évènement. «Il y a des excès parfois dans la presse, parfois des termes violents et avec ça je ne suis pas d’accord, bien entendu je les condamne», a insisté le ministre, en réponse à une question sur la campagne médiatique menée contre M. Raouraoua. Grine ne manquera, cependant, pas de souligner que le président de la FAF est «assez ouvert et assez intelligent pour savoir que nous avons une presse comme toutes les autres presses sportives du monde (…) extrêmement dure et parfois excessive». Un état de fait qui n’excuse pas certains graves écarts, soutient le ministre. «Oui à la critique, à la liberté d’expression et non à la diffamation et à l’injure» a-t-il insisté, non sans souligner que Mohamed Raouraoua «est un président très exposé pour la simple raison qu’il y a 40 millions de sélectionneurs et de journalistes». En fait, n’était-ce quelques dérives, il y a lieu de noter que «le plus important est que nous sommes dans un milieu de passion et là où il y a la passion, il y a absence de raison», expliquera Hamid Grine, invitant la principale victime de l’acharnement médiatique de recourir à la justice s’il «se sent touché par certains médias dans son honneur». Il a affirmé avoir vu quelques débats «assez passionnés», mais a-t-il ajouté, «je n’ai pas vu d’insultes ni d’injures».

Sur le bilan, Raouraoua, il relèvera que le président de la FAF avait fait «un très bon» parcours en 2014, expliquant cependant que l’EN «n’est pas M. Raouraoua, ni Ould Ali El Hadi (ministre de la Jeunesse et des Sports). L’EN représente tout le peuple algérien et son bilan est globalement négatif». «Mais je ne fais pas de différence entre les Algériens d’ici et ceux de là-bas. Quand on parle de formation c’est très bien, mais pour que ça soit productif, ça prend du temps au moins 10 ans» a-t-il- argumenté, ajoutant que «le débat est: est ce que l’EN a été bien préparée et les joueurs motivés».

Dans un autre registre, plus politique, le ministre de la Communication rappellera que «ce ne sont pas toutes les chaînes privées qui sont autorisées à couvrir les prochaines élections». Le ministre est formel. «Nous sommes dans la légalité et on ne va pas donner (des autorisations) à des chaînes de droit étranger» a-t-il indiqué.

Pour l’instant, le ministère de la Communication n’est pas dans une posture d’exclusion à l’endroit d’aucune chaîne. «Il y a un cahier de charges auquel ces chaînes devraient se conformer» précise-t-il. Pour l’heure, seules des cinq chaînes ont des «bureaux autorisés». Pour les autres, «on aura la possibilité de discuter avec elles, s’il y a lieu de le faire, pour qu’il n’y ait pas de problèmes de diffamation ou d’injures lors des prochaines élections», notera le ministre. «Il y a certaines mesures à l’égard des chaînes privées, mais je ne vais pas m’avancer plus à ce sujet», a-t-il souligné. Une rencontre entre le ministère de la Communication et la Haute instance indépendante de surveillance des élections est prévue. Il sera question de «l’expression directe à la radio et à la télévision et sur les différentes modalités de la couverture médiatique lors des prochaines législatives» révèlera le ministre. Concernant la présence des médias étrangers pour les prochaines législatives, Grine a indiqué que «pour l’instant, il n’y a pas de demande à ce sujet».

Interrogé, enfin, sur l’Autorité de régulation de la presse écrite, il répondra qu’elle verra le jour dans le courant de l’année en cours. Elle comportera en son sein une structure d’éthique et de déontologie.