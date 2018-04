<span style='text-decoration: underline;'>Evenexpo «Mantedj Bladi»</span>:<br><span style='color:red;'>Hamid Zouba invité d’honneur du salon</span>

Les responsables du Salon Mantedj Bladi qui se déroule actuellement au Palais des expositions de Medina Djadida, dont le responsable est monsieur Lalmas Smains, a invité l’ancien joueur du F.L.N des années 60 puis entraîneur de l’équipe nationale et l’USMBA où il a battu le record d’invincibilité. Aucune défaite durant tout le championnat où l’USMBA a accédé en Nationale, puis il récidive avec le MCA en 1975 où il remporta la coupe d’Afrique des clubs. Monsieur Zouba a été invité et bien entouré durant toute la visite des stands. Ainsi, voilà un humble et notable du sport algérien qui a eu tous les égards mettant en valeur nos anciennes vedettes du football. Monsieur Lalmas est également connu pour être le cousin de Lalmas Hacene la star du CRB et de l’Algérie entière. Actuellement, monsieur Lalmas Smain spécialiste dans l’export, ne cesse de conseiller les futurs exportateurs sur les informations qui doivent connaître sur l’export. Son entreprise surnommée EVENEXPO, organise également les Salons et cette invitation a honoré ce grand monsieur du football algérien. Hamid Zouba devrait servir d’exemple.

Adda.B