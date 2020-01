<span style='text-decoration: underline;'>USMBA | Il refait le scénario de 2012</span>:<br><span style='color:red;'>Hamzaoui signe à Tractor Sport en Iran</span>

L’attaquant, Okacha Hamzaoui, a signé au club iranien de Tractor Sport alors qu’il a joué à peine deux matchs avec l’USMBA, sous prétexte qu’il était blessé.

Ce scénario de Hamzaoui nous rappelle l’année 2012 où l’enfant d’Ain Kermès (wilaya de Tiaret) quitta l’USMBA, le club qu’il lui a fait un nom et signa à la JS Saoura à l’insu du défunt président Djilali Bensenada. Depuis ce temps, le joueur brilla seulement au MOB mais s’est vite éteint que ce soit sous les couleurs de Madère (Portugal) ou l’USM Alger. La question posée est la suivante : Qui a recruté Hamzaoui, l’été dernier, et comment peut-il être libéré sans jouer et pourquoi créer cette histoire de sa libération obtenue par le biais de la commission des litiges ? Beaucoup de questions à l’image de l’affaire des deux autres joueurs, Benmoussa et Harchaoui. On commence à savoir pourquoi certains pseudos supporters ont tout fait pour chasser l’ex entraineur Slimani car malgré la crise financière que vit l’USMBA, El Khadra est toujours une vache à traire pour les opportunistes.