<span style='text-decoration: underline;'>LIGUE 1</span>:<br><span style='color:red;'>Hannachi plaide pour un championnat à 20 clubs</span>

Une demande signée par 11 présidents de club de Ligues 1 et 2, portant sur la révision du système de compétition du championnat de l’élite a été remise au président de la Fédération algérienne de football (FAF), lundi en marge de l’assemblée générale ordinaire de cette instance à Sidi-Moussa (Alger). A l’origine de cette demande, le président de la JS Kabylie, Mohand-Cherif Hannachi, qui n’a toutefois pas réussi à rallier à sa cause plusieurs présidents de club, a constaté l’APS sur place peu avant le début des travaux de l’assemblée. Hannachi, dont l’équipe occupe l’avant-dernière place au classement et est sérieusement menacée de relégation en L2, souhaite revoir à la hausse le nombre des équipes de la Ligue 1 pour le porter à 20 au lieu de 16 et ce, dès l’exercice 2017-2018.