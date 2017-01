<span style='text-decoration: underline;'>Sélection algérienne</span>:<br><span style='color:red;'>Hanni souhaite avoir «plus de temps de jeu» à l’avenir</span>

L’international algérien, Sofiane Hanni, a souhaité avoir plus de temps de jeu à l’avenir avec les Verts après avoir réussi à s’illustrer lors de ses deux apparitions dans sa première Coupe d’Afrique des nations qu’il vient de disputer au Gabon, et de laquelle la sélection nationale est sortie dès le premier tour.

«C’est ma première compétition officielle avec la sélection algérienne. Je n’ai jamais eu beaucoup de temps de jeu, mais je continuerai à tout donner pour mon pays. Je suis fier de représenter les couleurs de l’Algérie. J’espère avoir fait de belles choses. Je vais essayer de continuer à tout donner. J’espère avoir plus de temps de jeu pour montrer de belles choses encore», a déclaré le capitaine d’Anderlecht (Div.1/Belgique) au site spécialisé «La Gazette du Fennec». Hanni (26 ans) a signé sa première titularisation en match officiel avec l’Algérie lors du troisième match de la phase de poules de la CAN-2017 face au Sénégal (2-2). Dans ce match, il s’est distingué par une passe décisive, quelques jours après son premier but «officiel» avec les Verts contre la Tunisie (défaite 2-1) lorsqu’il avait été incorporé dans les dernières minutes de la partie. Aligné dans les deux matchs sur le flanc gauche de l’attaque algérienne, Hanni estime être plus performant «derrière l’attaquant», son poste de prédilection qu’il «affectionne très bien», et où il a ses repères, a-t-il précisé. Revenant sur le parcours des Verts au Gabon et les raisons de l’échec, le meilleur joueur du championnat belge la saison passée sous les couleurs de Malines, n’a pas caché sa déception, reconnaissant au passage que ses coéquipiers et lui n’ont pas répondu aux attentes. «Il y a bien entendu de la déception par rapport au parcours qu’on a fait. Ça n’a pas été une bonne CAN pour nous. On n’a pas répondu aux attentes, aux espoirs que les gens ont placé en nous», a-t-il regretté, promettant de vite réagir, «surtout qu’il y a de la qualité dans l’effectif».