<span style='text-decoration: underline;'>Aïn El Türck </span>:<br><span style='color:red;'>Haro sur les oranges et le citron</span>

Haro sur les oranges et le citron

Aïn El Türck : Haro sur les oranges et le citron

Connus pour leur apport indéniable en vitamines « C », d’ailleurs nutritionnellement recommandés dans la préservation contre l’atteinte au coronavirus, l’orange et le citron n’ont jamais été aussi appréciés par les consommateurs à Aïn El Türck, malgré leurs prix assez élevés, ou plutôt surenchéris depuis l’avènement de la pandémie.

Il ne se passe pas, en effet, un jour sans que les citoyens ne fassent le plein de provisions en ces agrumes, proposés par les marchands de fruits et légumes, au détail ou en sacs entiers.

Cela demeure, dira un citoyen, un moyen parmi d’autres, de tenter de renforcer quelque peu son immunité face au virus imprévisible et destructeur.

Il faut dire que si l’horaire de confinement partiel rapporté à 15 heures de l’après-midi imposé par les hautes autorités du pays, est respecté par l’ensemble des citoyens, il n’en demeure pas moins que les mesures préventives de distanciation entre chaque individu lors des achats, ne sont pas toujours prises en compte par quelques consommateurs qui se côtoient dans une proximité effrayante et inadmissible, comme s’ils craignaient les ruptures de stocks.

Cela a été constaté hier, au niveau du quartier de Trouville, lors de l’arrivée d’un camion qui proposait de la semoule. Le contenu du camion a été «déchargé» en quelques minutes à peine. Les retardataires et ceux respectueux des consignes de distanciation, n’avaient que leurs yeux pour contempler la razzia. Au niveau des marchands ambulants de fruits et légumes, notamment ceux qui se sont spécialisés à l’occasion dans la revente des oranges et le citron, il faudra presque jouer du coude pour espérer s’approvisionner en ces agrumes, arrachés haut la main, quelque soit leur calibre.

Karim Bennacef