<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés | La CRL menace, des dirigeants indignes et Sidhoum hors champ</span>:<br><span style='color:red;'>Hasnaoui conclut l’affaire Zouari et CEO travaille en silence</span>

C’est sans doute de bonnes nouvelles, qui ont refait surface, en cette fin de semaine, malgré la menace de la chambre de résolutions de litiges, (CRL), auprès de la FAF.

Suite donc aux décisions prises par le Bureau fédéral, lors de sa séance du 29 Juin 2017, la Chambre de Résolution des Litiges, rappelle aux clubs ci-après désignés, qui n’ont pas apuré leurs dettes, vis-à-vis des joueurs et entraîneurs professionnels, qu’ils sont interdits de recrutement, pour la saison 2017/2018 et traduits, devant la Commission de discipline de la LFP, sauf règlement de leurs contentieux, avant la date limite : Les clubs de Ligue 1 Mobilis, concernés sont : MC Oran, CS Constantine, USM El Harrach, CR Belouizdad, ES Sétif, MC Alger, JS Saoura, RC Relizane, O. Médéa, USM Bel-Abbès, MO Béjaïa et CA Batna. Pour ceux de la ligue 2 Mobilis, on cite les RC Arba, USM Blida, CA Bordj Bou Arreridj, AS Khroub, JSM Béjaïa, JSM Skikda, ASO Chlef, US Biskra et CRB Aïn Fakroun. Les clubs seront convoqués devant l’organe juridictionnel, pour justifier leur situation. Si la situation des clubs concernés demeure inchangée, les sanctions prévues par les règlements, seront rigoureusement appliquées, et peuvent aller jusqu’à la défalcation de points. Cette nouvelle mesure, prise par le bureau fédéral, nous montre à quel point nos clubs n’ont de professionnalisme, que le nom, pour ne citer que le champion en titre, et son adversaire en finale, hier, qui sont endettés par les nombreuses plaintes de leurs anciens joueurs. Tout cela ne se passe donc que dans notre pays, et notre football de paradoxes. Quant à l’USMBA, les choses ont enfin commencé à bouger, depuis quelques jours. Et cela, (il faut bien le mentionner), grâce au dévouement de Okacha Hasnaoui, actionnaire majoritaire de la SSPA/USMBA. Hasnaoui a donc mis fin au feuilleton Zouari Abdelkrim, convoité par plusieurs clubs de l’élite, alors qu’il était seulement sous prêt avec l’USMBA. Son contrat vient d’être acheté par Hasnaoui, qui travaille pas à pas, avec l’entraineur, Chérif El Ouazzani. On cite des pourparlers, avec les piliers de l’équipe, tels Balegh, Ben Abderrahmane et Bouguelmouna, alors que le téléphone du capitaine Sidhoum reste fermé, selon Benayad, qui dirige la SSPA par intérim. Concernant le staff technique, il reste le même, afin de préserver la stabilité. Joint par nos soins, l’entraineur adjoint, Redouane Haffaf nous annonce : « Il y a du nouveau inch’Allah, dans les prochains jours. C’est positif, et nous demandons seulement aux parasites, de nous laisser travailler. »

B. Didéne