<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés | Début de stage hier au centre régional de SBA</span>:<br><span style='color:red;'>Hasnaoui toujours en poste et CEO entame son travail</span>

Contrairement à ce qui a été annoncé, sur le lieu de ce premier stage de l’USMBA, et en ultime minute, c’est le centre régional des jeunes talents de foot de la Mekerra, qui abrite, depuis hier mardi, le club phare de Sidi Bel-Abbès.

Ce n’était pas lundi, mais donc avant- hier, que l’entraineur Chérif El Ouazzani a entamé sa préparation, d’avant saison au niveau du centre cité dessus. Un magnifique lieu de préparation qui comprend tous les moyens pédagogiques et sportifs, tels jacuzzi, un terrain de foot, une salle omnisports, un réfectoire, un hôtel et d’autres commodités, qui ont permis à nos équipes nationales de lutte, judo et karaté, de se préparer pour les compétitions internationales. Dirigé par Bachir Mebarki, ce centre accueille pour la première fois une équipe de football, car, en fait l’USMBA est la seule équipe, qui a chosai ce centre étatique prés du lac, et les monts Tessala, alors que nos équipes qui préfèrent aller en Tunisie dans des centres médiocres, puis crient aux carences financières. Hier, la première séance débuta avec de la musculation, en présence de CEO et son staff technique de la saison passée, composé de Haffaf Redouane, comme adjoint et manager général de la SSPA/USMBA, le préparateur physique, Bekhedda Hachemi, et Zemmouli comme entraineur des gardiens de buts. Un stage bloqué de dix jours, avant celui de la Tunisie, prévu pour le neuf du mois courant. Pour sa part, et pour montrer son refus d’informations mensongères, que nous avions publiées avant-hier, le président par intérim, Hasnaoui Okacha est toujours en poste. De fausses rumeurs à intérêt personnel, que Hasnaoui lui-même a indiqué hier mardi, dans son récent communiqué. A travers ce communiqué de presse, et en sa qualité de Président intérimaire du club, Hasnaoui s’adresse directement aux supporters et sympathisants du club, en leur transmettant un message d’espoir, sur l’avenir du club, tout en leur demandant de rester mobilisés et surtout d’être toujours derrière le club, défendre ses intérêts et garantir ainsi sa pérennité. Tout ceux qui gravitent autour de l’USMBA, connaissent mieux que quiconque, toute la gravité et la complexité des problèmes, auxquels était confronté le club, durant cette intersaison, ce qui m’avait contraint, en mon âme et conscience, à prendre la lourde décision d’assumer provisoirement la présidence, avec pour seule et unique motivation l’avenir du club et sa préservation du risque d’implosion, auquel il était confronté.

« Cette mission de sauvegarde du club, pour laquelle je me suis volontairement et pleinement investi, ajoute Hasnaoui, s‘est traduite, par la mise en œuvre de tous les engagements contenus dans la feuille de route, qui avait fait l’objet du premier communiqué de presse de la SSPA, qui a été diffusé par l’ensemble des médias locaux et nationaux, et qui avait pour objectifs :

1-Le maintien du staff technique et des joueurs cadres de l’équipe.

2-L’assainissement de tous les arriérés de salaire des joueurs et du staff technique.

3-Le renforcement qualitatif de l’effectif à travers un recrutement ciblé et concerté de nouveaux joueurs pour palier, au remplacement des joueurs partants.

4-La promotion en équipe professionnelle, d’un groupe de jeunes joueurs, issus de la formation, conformément à la tradition ancestrale du club, qui a toujours été un vivier de jeunes talents.

5-L’organisation matérielle et la prise en charge financière, de l’ensemble des frais des stages de préparation d’avant saison, conformément au programme tracé par le staff technique.

6-La prise des contacts nécessaires, pour le déblocage de la 2ème tranche, au titre du contrat de sponsoring du club par Ooreedo, et de la subvention du Ministère de la Jeunesse et des Sports de l’année 2016, sachant que l’USMBA reste à ce jour, l’unique club professionnel à ne pas en avoir bénéficié.

7-La recherche de nouveaux sponsors, à l’effet de diversifier les ressources financières du club.

8-L’engagement de la procédure d’audit des comptes financiers du club, pour mettre un terme au problème des grosses, résultant pour la plupart de l’opacité dans la gestion et de l’absence des bilans certifiés, des gestions antérieures, et qui constituent aujourd’hui la principale menace pour l’avenir du club.

Je pense, en mon âme et conscience, avoir rempli mon devoir moral vis-à-vis du club, et des citoyens de la ville, en acceptant la lourde mission de Président intérimaire, pour éviter au club une implosion certaine. Je n’avais pas manqué de rappeler, à chaque occasion et publiquement, que si j’ai accepté d’assumer cette responsabilité temporairement, c’est pour éviter le blocage du fonctionnement du club, suite au retrait de l’ancienne administration, dans l’attente de l’avènement d’un nouveau président de la SSPA, dont la désignation relève de la responsabilité exclusive du conseil d’administration, compte tenu que seuls les actionnaires du club, sont habilités à le faire, conformément au statut régissant le fonctionnement de la SSPA. Ma satisfaction est grande, en constatant que le fonctionnement du club se normalise progressivement, et que la phase critique et les soubresauts qu’il a connus, s’estompent peu à peu. Enfin, pour ma part, et comme promis au staff technique et aux joueurs, je réitère aux supporters, que je reste pleinement engagé, même de loin, à poursuivre mon soutien indéfectible et désintéressé, au devenir du club, avec la contribution de toutes les bonnes volontés.»

A noter que la série de recrutements est achevée et la demande faramineuse de 180 millions par mois comme salaire exigée par l’avant centre Aoudia a été réfutée par Hasnaoui, qui compte bien rebâtir une équipe solide moitié expérience et moitié jeunesse de cru, avec la régularisation des joueurs cadres khali, Bounoua et Tabti, négociation du salaire et de la durée du contrat du joueur Zouari, la libération des joueurs qui ne font plus partie de l’effectif pour des raisons de rendement, de salaire, d’insuffisance technique ou d’indiscipline (Bengourine, Yaghni, Kouriba, Bachiri et Harbeche) et libérer la place aux jeunes joueurs du club promus cette année en équipe senior qui sont Belhocini, Abdelli, Mahi, Metref et Abbés ‘fils de Kadi). Enfin, la décision habilitant Benayad Mohamed à agir en tant que DG de la SSPA, et la désignation de Haffaf Redouane, en qualité de manager général du club.

B. Didéne