<span style='text-decoration: underline;'>Tribunal de Sétif</span>:<br><span style='color:red;'>Hassan Hammar condamné à 3 ans de prison ferme</span>

Le tribunal de Sétif a con-

damné, dimanche, l’ancien président de l’Entente de Sétif (ESS) a trois ans de prison ferme. Dans une déclaration à l’APS, l’avocat de Hassan Hammar, Me Ahmed Chelli a indiqué que son client avait été condamné à trois ans de prison ferme dans l’affaire pour laquelle il a été placé en détention provisoire pour faux et usage de faux. La défense de M. Hammar fera appel du jugement prononcé par le tribunal de Sétif devant les juridictions compétentes, a ajouté Me Chelli. Pour rappel, Hassan Hammar est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation dans une affaire de foncier.