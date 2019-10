<span style='text-decoration: underline;'>Fake news</span>:<br><span style='color:red;'>Hassan Rabehi tire la sonnette d’alarme</span>

M.Rabehi a indiqué, à juste titre, que les fausses informations sont devenues «un véritable concurrent de l’information produite par les médias traditionnels, des médias qui ont enregistré une baisse d’audience auprès des jeunes en particulier».

En ces temps de foisonnement de supports d’information, avec en sus, un accès hyper-démocratisé aux médias électroniques, que sont les réseaux sociaux, la problématique qui s’est imposée aux pouvoirs publics, comme aux citoyens, tient dans la difficulté de trouver la bonne information. Et pour cause, l’absence de toute réglementation du nouveau champ médiatique mondialisée, contribue largement à la propagation de fausses nouvelles, avec tout le mal que cela engendre. A ce propos, le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, met en garde les professionnels de l’information contre le risque «de tomber dans le piège des fake news». M.Rabehi qui était hier, l’invité du forum du quotidien Ech-Chaaba, a souligné l’importance pour les journalistes de «se conformer aux règles du professionnalisme pour être au service de la profession et préserver la cohésion sociale». Relevant la proximité de la campagne électorale prochaine qui, faut-il le rappeler, fournit beaucoup de matière aux médias nationaux, le ministre a souligné que «la mission des professionnels de l’information et des médias s’avère difficile, car, ils seront non seulement appelés à produire des informations précises, fiables et sourcées», mais également à ne pas se faire prendre par les fausses nouvelles «qui sont malheureusement relayées, voire amplifiées par certains» précise-t-il.

L’Algérie qui «défend les valeurs d’ouverture et de liberté y compris la liberté de la presse, à l’instar des autres pays aux traditions démocratiques séculaires, ne tolérera pas la propagation des fake news», vu les graves dérapages qui en découlent, dont l’entrave aux libertés et aux acquis démocratiques», a-t-il soutenu.

M.Rabehi a indiqué, à juste titre, que les fausses informations sont devenues «un véritable concurrent de l’information produite par les médias traditionnels, des médias qui ont enregistré une baisse d’audience auprès des jeunes en particulier». Ce qui rend, on le devine aisément nettement plus difficile la mission d’informer dans les conditions que sont celles de l’environnement social et politique, quasi-totalement polluée par les faux journalistes qui distillent allègrement de fausses informations, dans une sorte d’impunité navrante.

Cela étant, le ministre refuse la fatalité et estime que les médias traditionnels sont à même de pouvoir mener «une large opération de communication en direction des différentes générations et catégories, y compris le milieu éducatif, en vue de sensibiliser le citoyen aux risques et dangers des fake news aux visées sournoises et malveillantes, et fournir les indices permettant leur détection». Un travail de service public qui exige un engagement sans faille de toute la profession journalistique. Faut-il souligner qu’en l’état actuel du paysage médiatique, la chose peut paraître assez difficile à réaliser. Mais le ministre de la Communication n’a visiblement pas l’intention d’abdiquer. Il a appelé à «tirer profit des autres expériences en vue de mettre en place l’arsenal juridique adéquat devant juguler cette pratique qui a modifié la trajectoire de processus politiques cruciaux et déstabilisé certains pays».

L’enjeu étant très important, M.Rabehi pointe le doigt sur la dangerosité des fake news et souligne le fait que ce phénomène «devient une véritable menace lorsqu’il s’immisce dans la prise de décisions, commençant par décider du sort des élections et des candidats, influant ainsi l’opinion publique, réorientant les vues et changeant les orientations, jusqu’à confisquer la volonté populaire à travers la désinformation». L’alarme est lancée, en ce sens que ces fausses informations «menacent également le débat public, empêchent parfois la tenue d’un dialogue équilibré entre les parties en désaccord, pire encore, elles entravent la liberté d’expression». C’est dire qu’en l’état, l’Algérie ne peut s’offrir le «luxe» de laisser les fake news dévier le débat de fond qui attend la société, en ces temps de profonds changements.

Pour M. Rabehi, ce genre d’informations «ne servent que leurs auteurs qui les utilisent aux fins de propagande politique ou électorale et parfois à des fins purement pécuniaires, à travers les buzzs qui attirent les Followers, les vues et les partages», ce qui lui confère, selon le ministre «une haute compétitivité en tant que produit médiatique encourageant l’émergence d’un nouveau marché de l’information sur les réseaux sociaux».

Anissa Mesdouf