<span style='text-decoration: underline;'>JM2021</span>:<br><span style='color:red;'>Hassane Rabehi: La prochaine édition reflètera le nouveau visage de l’Algérie</span>

La 19e édition des jeux méditerranéens (JM) que va abriter Oran en 2021 sera une occasion pour les participants dans cet évènement sportif issus des pays de la méditerranée de découvrir le visage de la nouvelle Algérie, celle de la paix et de la prospérité, a déclaré mardi à Oran, Hassane Rabehi, ministre de la communication, porte parole du gouvernement et ministre de la culture par intérim.

S’exprimant à l’occasion de la cérémonie organisée pour présenter la nouvelle identité visuelle des JM, le ministre a assuré que le gouvernement algérien a mobilisé tous les moyens pour que la ville d’Oran soit prête à tous les niveaux afin d’accueillir cette importante manifestation sportive méditerranéenne. Les préparatifs de ces jeux interviennent dans un contexte particulier que traverse le pays et marqué par cette étape importante que nous nous préparons à franchir dans l’histoire de l’Algérie, à savoir les élections présidentielles du 12 décembre prochain», a encore dit le ministre, qui a mis en relief ½les aspirations du peuple algérien à dépasser la crise actuelle par le biais des élections présidentielles qui demeure la seule voie à parcourir pour bâtir un avenir meilleur pour l’Algérie».

Pour sa part, le ministre de la jeunesse et des sports, Abderraouf Bernaoui, présent à cette cérémonie après avoir effectue dans l’après midi une visite d’inspection au niveau des chantiers du complexe sportif et du village méditerranéen, a réitéré sa satisfaction quant à l’évolution des travaux dans ces deux importants équipements, ainsi qu’au niveau de toutes les autres infrastructures sportives qui font l’objet de vastes opérations de réhabilitation, et pour lesquelles l’Etat à mobilisé des moyens financiers importants.

Addadi nie toute intention du CIJM de retirer les JM à Oran

La présentation de l’identité visuelle des JM a coïncidé avec une nouvelle visite de travail et de coordination d’une délégation du comité international des jeux méditerranéenne (CIJM) conduite par son président, l’Algérien Amar Addadi qui n’a pas caché, à son tour, sa satisfaction au sujet de l’évolution des préparatifs du rendez-vous méditerranéen prévu du 25-juin au 5-juillet 2021. Interrogé par l’APS au sujet de propos qui lui ont été attribués dernièrement concernant un éventuel retrait de l’organisation des jeux à Oran, le président du CIJM s’est dit indigné» de ces calomnies», tout en apportant un démenti catégorique à tout ce qui a été dit en son nom.

Je m’inscris en faux contre de telles rumeurs. Je n’ai jamais tenu de tels propos, et l’idée de retirer d’Oran l’organisation des jeux ne m’a jamais effleuré l’esprit», s’est-il insurgé. Il a en outre estimé que la préparation de la 19e édition connait une nouvelle dynamique depuis la nomination d’un nouveau directeur général pour ces jeux (Salim Iles, ndlr)», tout en se montrant rassuré quant à la réception des infrastructures sportives en voie de réalisation dans les délais impartis». En revanche, M. Addadi n’a pas caché son inquiétude concernant la préparation technique de l’évènement, d’où ces séances de travail périodiques qu’est en train d’effectuer la commission de coordination et du suivi du CIJM avec les organisateurs locaux de l’évènement, a-t-il précisé.

Enfin, il s’est engagé à mettre à la disposition du comité national d’organisation des JM les différentes compétences de sa structure afin de l’aider à mener à bien sa mission, et permettre par là même à Oran de bien rayonner sur la méditerranéen le jour ”J’’», a-t-il conclu.