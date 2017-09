<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre du Tourisme et de l’artisanat dans l’Ouarsenis </span>:<br><span style='color:red;'>Hassen Memouri ouvre les portes aux investisseurs privés</span>

Le ministre du Tourisme et de l’artisanat M. Hassen Memouri, a effectué jeudi dernier, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Tissemsilt, en compagnie du wali de Tissemsilt Abdelkader Benmessaoud, du P/APW, des autorités locales civiles et militaires, ainsi que des députés et sénateurs, qu’il a débuté en se rendant au parc national d’El Meddad, (Theniet El Had).

En plus de sa valeur botanique et régulatrice des conditions climatiques, cette forêt présente une grande valeur esthétique qui permet la pratique d’activités récréatives, de découvertes et de promenades. Le Parc national des cèdres, d’une superficie de 3 425 ha, est situé à 1,8km au sud-ouest de la ville de Theniet El Had. C’est la transition de la plaine du Chélif vers le plateau du Sersou. Le parc occupe la dorsale de djebel el Meddad sur 3 versants principaux: le versant nord 819ha, le versant sud 624ha et le versant ouest

120ha. L’altitude moyenne dans les limites du site est de 1 340m. Le point le plus élevé est de 1 787m et le moins élevé 900m. Le versant nord-est couvert d’une végétation, plus dense que celui du sud. On y trouve des clairières pittoresques et d’intéressantes formations rocheuses qui peuvent être l’objet d’un tourisme cognitif. Ce Parc national est l’un des milieux écologiques typiques pour le cèdre, lequel, ici, est conservé en qualité relativement grande et représente une importante richesse naturelle. Sa diminution à l’échelle mondiale, a fait, qu’il soit aujourd’hui l’objet de soucis spécifiques, quant à sa conservation, comme essence rare. Donc, il est doté d’une forte potentialité naturelle, susceptible d’être utilisée pour un développement intégré. Il est assez boisé, offrant un paysage reposant et magnifique. En plus de sa valeur botanique et régulatrice des conditions climatiques, sa forêt présente une grande valeur esthétique qui permet la pratique d’activités récréatives. Le Parc national des cèdres, (El Meddad) de Theniet El Had, est depuis 1923, classé site environnemental protégé. La forêt des cèdres, riche en faune et en flore, constitue en été comme en hiver, un circuit de promenade. Cette potentialité permet d’envisager certaines activités touristiques. Ensuite, il s’est rendu au camp de jeunes de 300 lits, à proximité du parc de cèdres d’El Medad, en cours de réalisation dont le taux d’avancement est de 40%, pour un coût de 5 632 545 DA, pour un délai de 12 mois, dont les travaux ont démarré le 18/05/2017. A Theniet El Had, le ministre du Tourisme et de l’artisanat, M. Hassen Memouri, a procédé, à la pose de la première pierre pour la réalisation d’un village de vacances et de loisirs, situé à 2km de Theniet El Had et implanté sur une colline. Celui-ci, est composé de 30 logements, repartis sur un parc de 1,6ha avec deux (02) piscines, salon de thé avec terrasse, (Kheima), salle de jeux et boutiques dans le cadre de l’investissement privé. Dans le même contexte, M. Hassen Memouri a inspecté le projet de réalisation, d’un hôtel 3 étoiles, restaurant, caféteria, hammam, (sauna), ainsi que deux salles de fêtes et une piscine, dans le cadre de l’investissement privé. Au chef-lieu de wilaya, le ministre du tourisme et de l’artisanat a visité l’exposition, organisée par la Chambre de l’artisanat et a procédé à la remise des actes aux bénéficiaires des locaux. Le ministre a ensuite inauguré un hôtel 4 étoiles (Mellasse), dans le cadre de l’investissement privé. M. Hassen Memouri a visité la station thermale de sidi Slimane, se trouvant dans la partie centrale du pittoresque massif de l’Ouarsenis. Elle est caractérisée par son unité physique remarquable, enclavée entre un ensemble de montagnes et des chaînons, présentant les traits d’une haute étroite et la plus encaissée de la vallée de l’oued el hammam, enserré entre deux falaises quasi-verticales. La zone de hammam Sidi Slimane, dispose d’un grand nombre de sources, situées au fond du lit de l’oued où sur les parois des falaises qui le bordent, à une altitude moyenne de 750m. Les analyses physicochimiques et de minéralisation, faites sur les eaux thermales des sources utilisées, ont permis de classer ces eaux, dans la catégorie des eaux à chlorure sadique excessive. Cependant, en première analyse, cette catégorie s’avère indiquée essentiellement pour le traitement des maladies de rhumatismes chroniques, rhumatismes dégénératifs, gastrites et maladies intestinales. La station thermale de Sidi Slimane est réputée à l’échelle nationale. Le ministre du Tourisme et de l’artisanat a inspecté aussi, le projet de réalisation d’un forage pour le captage des eaux thermales. Il a également procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation d’une station thermale, avec un centre de soins et des infrastructures hôtelières à Bargat Lagraa, sur une superficie de 60 000 m2. A Boucaid, M. Hassen Memouri, a visité le site de Sultana et sultan. Il a également inspecté la mise en place du circuit touristique routier, complété par la mise en place de circuits et de promenades autour des sites, pour un coût de 152 000 000 DA. En marge de cette visite, le ministre a en outre fait savoir, qu’une enveloppe financière de 120 milliards de dinars, avait été consacrée à la modernisation et à la restructuration, de quelques 66 unités hôtelières à travers le territoire national.

Après avoir rappelé les efforts déployés en faveur de la promotion de l’investissement touristique, le premier responsable du secteur, a souligné, que les investissements dans le domaine du tourisme depuis 2000, s’élevaient à près de 900 milliards de dinars. M. Mermouri a insisté sur le nécessaire respect des délais de réalisation, ainsi que des normes de réfection et de réhabilitation, des établissements hôteliers, pour préserver l’aspect architectural d’origine.

Mohamed Achraf