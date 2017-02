<span style='text-decoration: underline;'>Journée du Chahid</span>:<br><span style='color:red;'>Hassi Mefsoukh au rendez-vous</span>

A l’instar des autres communes du pays, et à l’occasion du 28ème anniversaire de la journée du Chahid, la commune de l’ex-Renan (Hassi Mefsoukh), prévoit un programme alléchant à ce rendez-vous historique où des festivités sont prévues au niveau de cette commune située à 05 km du chef-lieu de la daïra de Gdyel.

Pour que l’Algérie soit debout et que son peuple vive dignement, sur une terre noble qui est la nôtre. Des festivités sont initiées pour commémorer cette date indélébile. L’Organisation Nationale des Enfants de Chouhada, présidée par Goumiri Miloud, ainsi que les autorités locales de la commune avec toutes ses structures, préparent l’évènement majeur, dans des conditions favorables et sereines. Un riche programme est attendu durant le 18/02/2017 où dans la matinée, une gerbe de fleurs sera déposée à la place des Martyrs, sise au centre-ville de Hassi Mefsoukh.

Le secrétaire général de l’Organisation nationale des enfants de chouhadas (ONEC), Goumiri, a réaffirmé, à l’occasion de cet évènement important, dans l’Histoire de l’Algérie, la question de l’héritage du sens et la charge émotionnelle que soulève ce symbole dans la conscience des jeunes générations, se pose par les temps actuels avec acuité. Les activités programmées, sont un signe émanant de toute une jeunesse qui malgré le désarroi, ne recule pas un instant à l’appel du 18 février. Une réunion élargie sera tenue au siège où des enfants de Chouhada et autres Moudjahidine seront présents. Bien entendu, Mr Goumiri prononcera un discours pour la circonstance, devant tous les membres de l’organisation. En présence des autorités civiles et militaires, des élus et d’un large public, un rassemblement aura lieu au sein de l’ONEC. Tôt le matin, les présents assisteront à la levée des couleurs, accompagnée de l’hymne national, puis une conférence sera donnée par le secrétaire général, histoire de rafraîchir la mémoire des jeunes qui en ont tant besoin. Vers 10h00, les commémorations se dérouleront, puis on assistera à la représentation d’une pièce épique, représentant la résistance du peuple algérien contre l’envahisseur. Un instant intense, chargé d’émotion, sera rappelé en présence d’une foule nombreuse. Les présents seront invités à une collation, où des friandises, du couscous et autres boissons seront distribués en l’honneur de cette date, inoubliable pour tous les Algériens. Aussi, cela fait quelques années, que la stèle de la commune arborant le porte flambeau, signe de marque de notre libération, était endommagé. Et pour la circonstance, le secrétaire général, Mr Goumiri, avait eu un entretien avec le chef de daïra de Gdyel pour la rénovation de la stèle. Ce dernier a donné son accord pour la restauration de celle-ci, signe de marque et de reconnaissance de la commune.

Ilef.B