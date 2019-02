<span style='text-decoration: underline;'>Domaine sportif </span>:<br><span style='color:red;'>Hattab insiste sur la qualité de la formation des jeunes</span>

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab a insisté, samedi soir à Saida, sur la qualité de la formation dans le domaine sportif, ainsi que sur la prospection et la détection des jeunes talents pour développer le sport dans le pays.

En inaugurant un stade de proximité de football en gazon artificiel à hai «Sersour» dans la ville de Saida, lors de la première journée de sa visite d’inspection dans la wilaya, le ministre a souligné que la formation dans diverses disciplines sportives devra contribuer en général à développer le sport en Algérie, rappelant que l’Etat a réalisé, depuis 1999 et jusqu’à ce jour, 7.396 infrastructures sportives dans le cadre du programme du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, ayant contribué efficacement à l’investissement dans l’élément humain. Par ailleurs, Mohamed Hattab a mis l’accent sur la généralisation de la technique «LED» à toutes les structures sportives et de jeunes, pour rationaliser les dépenses publiques en électricité à hauteur de 50 pour cent vis à vis de Sonelgaz. En inspectant le projet de réalisation d’une auberge de jeunes à Youb, le ministre a affirmé que la volonté des autorités de la wilaya de Saida et leurs efforts de réalisation de projets sportifs a donné un nouveau souffle et un dynamisme, saluant leurs efforts à relancer cette structure dont les travaux tirent à leur fin. Une enveloppe de 60 millions DA a été allouée à la réalisation de cette auberge prévue d’être réceptionnée en mars prochain. Lancés en 2013, les travaux ont été suspendus puis relancés. Mohamed Hattab a inauguré, dans la localité de «Hassi El Abd» relevant de la commune de Youb, un stade de proximité de football en gazon artificiel, dans la commune de «Dhoui Tabet», une maison de jeunes et chef-lieu de wilaya, le nouveau siège de la direction de la jeunesse et des sports. Le ministre poursuivra sa visite d’inspection dans la wilaya dimanche où il procédera à la pose de la première pierre du projet de réalisation d’une piscine semi-olympique dans la commune de Ouled Brahim et inaugurera l’extension du stade municipal de football de Hassasna . Le programme de la visite prévoit aussi le lancement des travaux de pose du gazon artificiel au stade communal de football d’Ain Lahdjar, l’inspection du complexe sportif «13 avril 1958» de Saida et une cérémonie en l’honneur des sportifs de la wilaya lauréats aux compétitions internationales et nationales.