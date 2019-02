<span style='text-decoration: underline;'>En visite de travail à Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Hattab rend visite à Kaddour Bekhloufi</span>

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, monsieur Mohamed Hattab, a rendu visite à Kaddour Bekhloufi, ancien joueur de l’équipe du FLN, actuellement malade. Le Ministre a été accueilli par des anciens sportifs d’Oran, Guemri Redouane, Benzerga, Benchiha Nacern, l’ancien l’arbitre international, Mohamed Hamza, et le président de la Radieuse Kadda Chaffi. Le Ministre a pu discuter avec Kaddour Bekhloufi et son épouse et a profité de cette visite pour prendre des photos de famille, lui rendre hommage et lui offrir des présents. Cette initiative n’a pas manqué de mettre du baume dans le cœur de Bekhloufi et sa famille. Ancien joueur de football, actuellement malade, il ne sort plus de chez lui et reçoit régulièrement des visites de sportifs.

Adda.B