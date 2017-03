Les exportations en volumes des hydrocarbures de la Sonatrach, ont augmenté de 07% en janvier 2017 par rapport à la même période de l’année précédente atteignant ainsi, 17,9 millions TEP entre janvier et fin février, soit un taux de réalisation de 117% de l’objectif.

Cet objectif est rendu possible grâce à une production soutenu durant cette période. Selon le dernier bulletin de la compagnie nationale des hydrocarbures, la production primaire d’hydrocarbures a atteint 32,6 millions TEP sur les deux premiers mois de 2017, soit 102% de l’objectif, correspondant à une hausse de 4% par rapport aux réalisations de la même période de 2016.

Une capacité de production additionnelle de pétrole brut de 110.000 barils/jour, est actuellement disponible, mais elle n’est pas produite du fait de la contrainte de réduction en application de l’accord de l’OPEP, précise-t-elle. De même, un volume additionnel de 4 milliards m3/an de gaz est disponible et prêt à l’export dès l’achèvement du GR6 à partir du mois de mai 2017.

Concernant la production de gaz naturel, elle a atteint 22,4 milliards m3, soit un taux de réalisation de 103% par rapport à l’objectif assigné, en augmentation de 6% par rapport aux réalisations à fin février 2016, sachant que l’arrêt pour maintenance au niveau de Gassi Touil (12 millions m3/jour), a été effectué pendant le mois de janvier 2017.

Toutefois, la production de pétrole brut a atteint 8,13 millions de tonnes, soit 99% de l’objectif, en hausse de 3% par rapport aux réalisations à fin février 2016. Cependant, les quantités transportées des hydrocarbures sur le réseau Nord, elles ont atteint 28,4 millions TEP, soit un taux de réalisation de 114% par rapport à l’objectif, en hausse de 6% par rapport aux réalisations à fin février 2016.

Par ailleurs, la production des complexes GNL a atteint 4,3 millions m3 GNL, soit un taux de réalisation de 83% de l’objectif, en baisse de 12% par rapport à fin février 2016 et en hausse de 41% par rapport aux réalisations de la même période de l’exercice 2015.

Ce taux de réalisation s’explique par l’arrêt et la réduction de la production des trains de GL1 Z, GL2Z et GL 1 K durant le mois de janvier, par l’arrêt du Méga train GL 1 K sur la période allant du 29 décembre 2016 au 15 janvier 2017, pour travaux non programmés sur les échangeurs MDEA.

Concernant le raffinage, 4 millions tonnes de pétrole brut ont été traitées (y compris au sein de la raffinerie d’Adrar), soit un taux de réalisation de 103% par rapport à l’objectif, en baisse de 3% par rapport aux réalisations à fin février 2016.

Wahida Oumessaoud