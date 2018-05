<span style='text-decoration: underline;'>Port commercial de Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Hausse de 83% du volume de l’activité commerciale au premier trimestre 2018</span>

L’activité commerciale de l’Entreprise portuaire de Mostaganem (EPM) a enregistré une hausse de 83% durant le premier trimestre de l’année en cours par rapport à la même période de l’année écoulée, a-t-on appris lundi de la direction commerciale de l’EPM.

Le bilan présenté par le service statistiques relevant de la direction commerciale du port de Mostaganem fait ressortir que l’activité commerciale a atteint 444.652 tonnes contre 242.241 à la même période de l’année dernière.

Les importations ont connu jusqu’au 31 mars dernier une hausse de 80% et les exportations un record, soit 160% (8.347 tonnes à la même période de 2017 contre 21.920 cette année). Le bilan fait état aussi de la baisse de l’importation de semences de pomme de terre de 32%, de viandes rouges de 60%, de tubes en ciment (53%) et aucune importation de céréales. Le volume des importations de produits chimiques, de véhicules, de moyens de transport et d’équipements a connu une baisse.

Celui du bois, de panneaux d’acier, de tuyaux, de ciment et d’engrais chimiques a vu une hausse. Il a été procédé, durant la même période, à l’exportation de 1.064 tonnes d’hélium, 1.170 tonnes de matériels, 334 tonnes de pomme de terre de consommation, 53 tonnes de dattes, 51 tonnes de maraichers et 33 tonnes de produits alimentaires en direction des marchés européens et africains, a-t-on fait savoir.

L’activité des containers a aussi enregistré un regain d’activité en opérations d’import et export. Il a été procédé, depuis le début d’année en cours, au déchargement de 9.268 containers totalisant un poids net de 44.321 tonnes et au chargement de 6.698 containers avec un poids de 15.579 tonnes.

A rappeler que le volume global de l’activité commerciale de l’EPM a atteint, l’année dernière, 1.085.757 tonnes soit une hausse d’exportations de 44.707 tonnes de différentes marchandises et produits agricoles et produits destinés vers différents pays.