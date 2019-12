<span style='text-decoration: underline;'>SEOR</span>:<br><span style='color:red;'>Hausse du volume de distribution d’eau potable à 510000 m3/jour</span>

Le volume de distribution d’eau potable dans la wilaya d’Oran a augmenté lundi à 510.000 mètres cubes/jour soit une hausse de 2 pour cent, a-t-on appris de la Société d’eau et d’assainissement d’Oran (SEOR).

Suite à la perturbation dans la distribution engendrée par la montée de résidus à la station de dessalement d’eau de mer d’El Mactaa, mardi dernier, à cause des intempéries, la SEOR et les services de gestion de la station d’El Mactaa ont pris une batterie de mesures pour augmenter la production et combler progressivement le manque, a-t-on indiqué.

Ces dispositions ont permis d’augmenter le volume de distribution quotidien à partir de ce lundi à 510.000 m3, soit 2 pc par rapport à la quantité distribuée auparavant estimée à 490.00 m3/j, a fait savoir la SEOR, qui a tenu à rassurer les habitants de la wilaya d’Oran du rétablissement de la situation d’alimentation en eau potable.

Pour rappel, la SEOR a enregistré, le week-end dernier, une perturbation dans la distribution d’eau suite à une baisse de la production à 50 pc du volume total de l’eau distribuée (245.000 m3/j. Devant cette situation, les services de la wilaya ont constitué une cellule de crise composée du directeur des ressources en eau et des responsables de la SEOR pour en trouver des solutions.