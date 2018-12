Ooredoo célèbre la

nouvelle année avec ses clients et lance une promotion exceptionnelle sur son offre post payée « Haya! Switch », offrant de l’Internet illimité à vie.

Valable du 18 décembre 2018 au 16 janvier 2019, la Promo « Haya! Switch » Edition limitée permet aux clients de profiter de l’opportunité unique de bénéficier de l’Internet illimité à vie ainsi que des appels illimités.

Très flexible et adaptée à tous les besoins, « Haya! Switch » dans son édition limitée propose aux clients une multitude d’avantages déclinés en trois forfaits au choix comme suit :

• Haya! Switch 1500 : le client bénéficie de 1500 DA de crédit, de 50 Go d’Internet par mois au lieu de 10 Go, d’appels illimités 24h/24 vers Ooredoo et de 10 minutes vers l’international.

• Haya! Switch 2500 : le client bénéficie de 2500 DA de crédit, de 150 Go d’Internet par mois au lieu de 30 Go, d’appels illimités 24h/24 vers Ooredoo et de 30 minutes vers l’international.

• Haya! Switch 3500 : le client bénéficie de 3500 DA de crédit, d’Internet illimité tous les mois au lieu de 50 Go, d’appels illimités 24h/24 vers Ooredoo et de 50 minutes vers l’international.

Les clients qui souscrivent ou renouvellent leur contrat à l’offre « Haya ! Switch » pendant la promo bénéficieront de ces avantages exclusifs chaque mois et durant toute la durée contractuelle.

Seule l’offre « Haya ! Switch » permet au client de reporter le crédit et l’Internet restants au mois suivant s’ils n’ont pas été consommés en totalité durant le mois en cours. Pour plus de confort d’utilisation, le client a désormais le libre choix de basculer mensuellement entre les forfaits 1500, 2500 et 3500 selon l’évolution de ses besoins en communication et ce, en composant tout simplement le code *113#, ou en se connectant sur la page : http://Choof.ooredoo.dz.

La nouvelle offre innovante « Haya! Switch » est disponible au niveau de tous les Espaces Ooredoo, les City-Shops, les Espaces Services Ooredoo et les points de vente agréés à travers tout le territoire national.