<span style='text-decoration: underline;'>GC Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Henkouche remplace Keurdi</span>

Comme pressenti, en raison des rumeurs qui ont circulé ces derniers jours, au niveau des cercles du Ghali de Mascara, l’entraineur, Henkouche Mohamed sera le nouveau patron de la barre technique du club, dont la venue a été officialisée hier, par les responsables du club. Et ce, pour remplacer Keurdi Mejdi, qui comme chacun le sait, jouait au chat et à la souris avec les responsables du club. En effet, ce dernier avait démissionné, pour réapparaitre sept jours plus tard sur le banc de touche, comme si rien n’était, pour diriger l’équipe contre le MC Saida. Mais après la défaite, le natif de Tebessa n’a plus donné signe de vie, si ce n’est d’envoyer un certificat médical de 21 jours, établi par un médecin à Tebessa. Ce qui est contraire à la réglementation. Cela dit, aujourd’hui, (lundi), le Ghali se déplacera à Oran, plus précisément au stade du 19 juin, pour disputer un match amical contre le MC Oran, sauf qu’une question est posée par les supporters. C’est de savoir, qu’elle formation va affronter les Hamraouas, sachant que la majorité des joueurs « seniors » sont en grève depuis une semaine ? Pour rappel, jeudi dernier, les coqs avec seulement deux joueurs « séniors », à savoir, le défenseur Madour et le goal Younes ont donné la réplique à l’USMBA, qui s’est imposé sur le score de 5/1. Sur ce même chapitre, notre journal a eu vent, que sur intervention des autorités locales, car rien ne filtre en direction de la presse sportive, de la direction du club, l’équipe a été renforcée par trois anciens joueurs, faisant partie du comité du CSA/GC Mascara. Au sujet de cette situation qui reste floue, car le Ghali, notamment les deux équipes « séniors et réserves » sont gérées financièrement par la SSPA/GC Mascara. Notre journal reviendra plus clairement sur ce sujet.

B.Belgacem