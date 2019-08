<span style='text-decoration: underline;'>WA Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Hichem Chérif signe sa licence</span>

L’ex-milieu de terrain du WA Tlemcen, MC Oran et d’autres clubs réputés à savoir Hichem Chérif, a paraphé une licence au profit du Galia de Mascara contrairement au défenseur Ijdir. En effet, le natif de l’ex-Perrégaux, a exigé une haute revalorisation de salaire pour rempiler et poursuivre sa mission avec les coqs. Sur ce même registre, les responsables du club sous la pression des supporters, sont divisés au sujet des deux gardiens de but que sont Belhadj dit Guenina et Brakna qui sont natifs de Mascara car, l’un d’eux devra être retenu pour être le 3ème goal des coqs alors que le staff technique l’absence de défenseur axial et latéral. A ce sujet, deux joueurs ayant ce profil voulu, l’un de Bechar et l’autre de Tiaret, devaient se présenter hier à l’effet de passer des tests et participer aux deux matchs amicaux programmés contre le CR Bouguirat (hier) et lundi contre le WA Mostaganem. Ce duo a brillé par son absence.

B.Berhouche