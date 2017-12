Double camouflet pour le couple USA-Israël. D’abord en Conseil de sécurité de l’ONU, où la résolution condamnant, la reconnaissance par les Etats-Unis d’El Qods occupée, comme capitale d’Israël. Ensuite, c’est toute l’Assemblée générale de l’ONU qui emboîte le pas à l’organe décisionnel, de l’institution internationale, en soutenant clairement et ouvertement, avec une majorité plus qu’écrasante, le droit du peuple palestinien à une nation et à une capitale. Cinq pays seulement ont suivi les Etats-Unis et Israël. Il s’agit du Canada, les Etats fédérés de Micronésie, Iles Marshall, Nauru et les Palaos. Il est important de citer un par un, les Etats qui ont marché derrière le «couple infernal». Ceci, permet d’évaluer le poids institutionnel et populaire, dont disposent les Etats-Unis et Israël, dans leur stupide entêtement, à aller à l’encontre de la légalité internationale.

Plus que symbolique donc, le vote de l’Assemblée générale de l’ONU, est une éclatante victoire pour le peuple palestinien. Elle ressemble à celle acquise par l’Algérie, en décembre 1960 où la France s’est retrouvée esseulée, face à la communauté internationale. C’est dire, qu’il existe encore sur notre planète, un véritable sens de la justice. Il est certes actuellement difficile de traduire, dans les faits, une décision de l’écrasante majorité de la communauté humaine, mais il y a lieu de souligner, le caractère historique d’un positionnement unanime derrière une cause juste.

Les Etats du monde, ne pourront pas faire appliquer la double résolution, pour la simple raison, que la seconde n’est pas contraignante et la première a été bloquée par le veto américain. Mais, osons la vérité, et reconnaissons que l’inapplicabilité des décisions prises par toute l’humanité ou presque, est en rapport direct, avec la puissance militaire des Etats-Unis et la mainmise d’Israël, sur le microcosme politique américain.

Ne nous trompons donc pas, et admettons qu’en 2017, c’est la loi des forts et des rusés qui régit les relations internationales. Ce ne sera pas l’ONU d’aujourd’hui qui redonnera ses droits au peuple palestinien. Mais pour inutile qu’il puisse paraître, au yeux des uns et des autres, la réaction de l’humanité, comme un «seul Homme», face à l’arbitraire israélo-américain, est à inscrire d’une pierre blanche dans l’Histoire du monde. La donne ne changera pas aujourd’hui, mais quelque chose de très sérieux s’est produite à New York. Et c’est historique !

Par Smaïl Daoudi