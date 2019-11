<span style='text-decoration: underline;'>Théâtre régional d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Hommage à Zabana</span>

Le public oranais et les autorités civiles et militaires à leur tête le wali d’Oran monsieur Abdelkader Djalaoui, ont assisté à une représentation théâtrale sur l’histoire du Moudjahid Ahmed Zabana, premier condamné à mort par l’occupant colonialiste français par la guillotine.

La pièce qui fut jouée admirablement par les comédiens, a décrit le combat de Ahmed Zabana face à la répression où ses dires semblent avoir donné raison à notre Martyr qui n’avait pas peur de la mort où dit-il, la liberté ne se donne pas, mais s’arracha avec tous ses sacrifices et ainsi l’histoire de l’Algérie et la fin du colonialisme, semblent avoir donné raison à notre Chahid et Martyr «Ahmed Zabana dont le nom restera toujours gravé dans la mémoire des Algériens. A la fin du spectacle, le wali a félicité les comédiens pour avoir ressuscité l’histoire de ce Moudjahed-Martyr.

Adda.B